Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили смену министра обороны России - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240512/v-kremle-obyasnili-smenu-ministra-oborony-rossii-1137222084.html
В Кремле объяснили смену министра обороны России
В Кремле объяснили смену министра обороны России - РИА Новости Крым, 12.05.2024
В Кремле объяснили смену министра обороны России
Министерство обороны РФ должно быть открытым для инноваций и передовых идей, экономика силового блока должна быть вписана в экономику страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T22:05
2024-05-12T22:06
сергей шойгу
дмитрий песков
министерство обороны рф
формирование нового правительства рф
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_523b16fa94dd587d8b380c7fa55d5476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть открытым для инноваций и передовых идей, экономика силового блока должна быть вписана в экономику страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы государства назначить Андрея Белоусова главой Минобороны.Песков отметил, что "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и внедрения передовых идей".В свою очередь начальник Генерального штаба Валерий Герасимов продолжит работать на своем посту, "в этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время", добавил Песков.В воскресенье Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова, который на данный момент является и.о. первого заместителя председателя правительства РФ. В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Патрушева.
https://crimea.ria.ru/20240512/fsb-mvd-i-mchs-kogo-putin-predlozhil-na-dolzhnosti-glav-silovogo-bloka-1137221338.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126485445_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_232f6f6006f452a7f2e2f1a1904c5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, дмитрий песков, министерство обороны рф, формирование нового правительства рф, владимир путин (политик), новости
В Кремле объяснили смену министра обороны России

Песков о смене главы Минобороны: ведомство должно быть открытым для инноваций

22:05 12.05.2024 (обновлено: 22:06 12.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевский дворец
Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть открытым для инноваций и передовых идей, экономика силового блока должна быть вписана в экономику страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы государства назначить Андрея Белоусова главой Минобороны.
"Президент принял решение, чтобы Минобороны возглавил гражданский человек, который был помощником президента по экономическим вопросам и был первым заместителем председателя правительства. Нужно быть наиболее открытым для идей, поэтому президент остановился на Белоусове", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков отметил, что "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и внедрения передовых идей".
В свою очередь начальник Генерального штаба Валерий Герасимов продолжит работать на своем посту, "в этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время", добавил Песков.
В воскресенье Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова, который на данный момент является и.о. первого заместителя председателя правительства РФ. В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Патрушева.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
21:50
ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока
 
Сергей ШойгуДмитрий ПесковМинистерство обороны РФФормирование нового правительства РФВладимир Путин (политик)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду
22:05В Кремле объяснили смену министра обороны России
22:01Из-под завалов в Белгороде извлекли еще троих погибших: из них двое детей
21:50ФСБ, МВД и МЧС: кого Путин предложил на должности глав силового блока
21:41Андрей Белоусов – биография
21:36Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ
21:30Путин оставит Лаврова на посту главы МИД
21:21Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД
21:19Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
21:1814 реактивных снарядов сбиты над жилыми кварталами Белгорода
21:13В Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"
20:53Холодный шлейф полярного вторжения – прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
20:33Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума
20:02Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
19:27Число жертв в Белгороде выросло до семи
19:10Эвакуация жителей из Белгорода – фейк
18:49ЧП в Белгороде: уже шестеро погибших
18:27Под завалами дома в Белгороде найден еще один погибший
18:24Скадовск обстреляли из HIMARS – есть пострадавшие
18:10Еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде
Лента новостейМолния