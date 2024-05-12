https://crimea.ria.ru/20240512/v-kremle-obyasnili-smenu-ministra-oborony-rossii-1137222084.html

В Кремле объяснили смену министра обороны России

В Кремле объяснили смену министра обороны России - РИА Новости Крым, 12.05.2024

В Кремле объяснили смену министра обороны России

Министерство обороны РФ должно быть открытым для инноваций и передовых идей, экономика силового блока должна быть вписана в экономику страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T22:05

2024-05-12T22:05

2024-05-12T22:06

сергей шойгу

дмитрий песков

министерство обороны рф

формирование нового правительства рф

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть открытым для инноваций и передовых идей, экономика силового блока должна быть вписана в экономику страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение главы государства назначить Андрея Белоусова главой Минобороны.Песков отметил, что "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и внедрения передовых идей".В свою очередь начальник Генерального штаба Валерий Герасимов продолжит работать на своем посту, "в этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время", добавил Песков.В воскресенье Владимир Путин внес в Совет Федерации предложение назначить министром обороны РФ Андрея Белоусова, который на данный момент является и.о. первого заместителя председателя правительства РФ. В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом глава государства освободил от этой должности Николая Патрушева.

https://crimea.ria.ru/20240512/fsb-mvd-i-mchs-kogo-putin-predlozhil-na-dolzhnosti-glav-silovogo-bloka-1137221338.html

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2024

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сергей шойгу, дмитрий песков, министерство обороны рф, формирование нового правительства рф, владимир путин (политик), новости