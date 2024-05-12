https://crimea.ria.ru/20240512/putin-predlozhil-naznachit-belousova-ministrom-oborony-1137220018.html

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T21:19

2024-05-12T21:19

2024-05-12T21:48

владимир путин (политик)

андрей белоусов

новости

россия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета Безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.

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2024

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владимир путин (политик), андрей белоусов, новости, россия, министерство обороны рф