https://crimea.ria.ru/20240512/putin-predlozhil-naznachit-belousova-ministrom-oborony-1137220018.html
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T21:19
2024-05-12T21:19
2024-05-12T21:48
владимир путин (политик)
андрей белоусов
новости
россия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета Безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.
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владимир путин (политик), андрей белоусов, новости, россия, министерство обороны рф
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России
21:19 12.05.2024 (обновлено: 21:48 12.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович", – говорится в заявлении.
В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета Безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.
Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.
Белоусов ранее занимал должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.