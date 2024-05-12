https://crimea.ria.ru/20240512/putin-naznachil-shoygu-sekretarem-sovbeza-rf-1137220682.html

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T21:36

2024-05-12T21:36

2024-05-12T22:07

сергей шойгу

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

политика

безопасность

новости

николай патрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле.Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. А Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны около 12 лет, назначен секретарем Совета безопасности РФ.Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, безопасность, новости, николай патрушев