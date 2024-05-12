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Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T21:36
2024-05-12T22:07
сергей шойгу
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
политика
безопасность
новости
николай патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле.Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК.Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. А Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны около 12 лет, назначен секретарем Совета безопасности РФ.Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, владимир путин (политик), совет безопасности россии , политика, безопасность, новости, николай патрушев
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ

Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности РФ — указ.

21:36 12.05.2024 (обновлено: 22:07 12.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ, сообщили в Кремле.
"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Другим указом президент освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза "в связи с переходом на другую работу."
Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. А Сергей Шойгу, который занимал пост главы Минобороны около 12 лет, назначен секретарем Совета безопасности РФ.

Формирование нового правительства России

7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
 
Сергей ШойгуВладимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииПолитикаБезопасностьНовостиНиколай Патрушев
 
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