https://crimea.ria.ru/20240512/vse-komitety-podderzhali-kandidatury-chlenov-pravitelstva--gosduma-1137212070.html

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума

В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T20:33

2024-05-12T20:33

2024-05-12T20:33

формирование нового правительства рф

правительство россии

государственная дума рф

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111116/00/1111160043_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_73e8433569df50a6d8963fec16a9d84e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров, сообщает пресс-служба ГД РФ.Так, на должности вице-премьеров профильные комитеты поддержали следующие кандидатуры:На посты министров поддержаны:Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В частности, губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на должность министра энергетики - главу Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского краяМихаила Дегтярева.В воскресенье в Госдуме пройдут расширенные заседания думских комитетов. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Затем на пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты будут голосовать по вопросу утверждения кандидатур на должности вице-премьеров и министров.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

формирование нового правительства рф, правительство россии, государственная дума рф, новости, россия