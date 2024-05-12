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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума
В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T20:33
2024-05-12T20:33
формирование нового правительства рф
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров, сообщает пресс-служба ГД РФ.Так, на должности вице-премьеров профильные комитеты поддержали следующие кандидатуры:На посты министров поддержаны:Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В частности, губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на должность министра энергетики - главу Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского краяМихаила Дегтярева.В воскресенье в Госдуме пройдут расширенные заседания думских комитетов. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Затем на пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты будут голосовать по вопросу утверждения кандидатур на должности вице-премьеров и министров.
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формирование нового правительства рф, правительство россии, государственная дума рф, новости, россия
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства – Госдума

Все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина – вице-спикер Госдумы

20:33 12.05.2024
 
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Госдуме в воскресенье прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров, сообщает пресс-служба ГД РФ.
Так, на должности вице-премьеров профильные комитеты поддержали следующие кандидатуры:
  • Денис Мантуров - первый вице-премьер
  • Дмитрий Чернышенко (в случае переназначения он продолжит курировать туризм, спорт, культуру и СМИ, также в его ведении теперь будут Минпросвещения и молодежная политика);
  • Татьяна Голикова (социальные вопросы);
  • Дмитрий Патрушев (АПК и экология);
  • Александр Новак (энергетика, экономический блок);
  • Юрий Трутнев (социально-экономическое развитие ДФО, Арктической зоны РФ и Северного Кавказа);
  • Алексей Оверчук (международное сотрудничество);
  • Марат Хуснуллин (строительство и ЖКХ)
  • Виталий Савельев (комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры)
На посты министров поддержаны:
  • Антон Силуанов - Минфин;
  • Михаил Дегтярев - Минспорта;
  • Валерий Фальков - Миноборнауки;
  • Ольга Любимова - Минкультуры;
  • Оксана Лут - Минсельхоз;
  • Сергей Цивилев - Минэнерго;
  • Алексей Чекунков - Минвостокразвития;
  • Александр Козлов - Минприроды.
  • Михаил Мурашко - Минздрав;
  • Михаил Решетников - Минэкономразвития;
  • Максут Шадаев - Минцифры;
  • Антон Алиханов - Министерство промышленности и торговли;
  • Ирек Файзуллин - Минстрой;
  • Сергей Кравцов - Министерство просвещения;
  • Роман Старовойт - Министерство транспорта;
  • Антон Котяков - Министерство труда и социальной защиты.

Формирование нового правительства России

7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В частности, губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на должность министра энергетики - главу Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского краяМихаила Дегтярева.
В воскресенье в Госдуме пройдут расширенные заседания думских комитетов. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Затем на пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты будут голосовать по вопросу утверждения кандидатур на должности вице-премьеров и министров.
 
Формирование нового правительства РФПравительство РоссииГосударственная Дума РФНовостиРоссия
 
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