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Андрей Белоусов – биография - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Андрей Белоусов – биография
Андрей Белоусов – биография - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Андрей Белоусов – биография
Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец – Рэм Белоусов – советский экономист, заведовал кафедрой управления социально-экономическими... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T21:41
2024-05-12T22:11
андрей белоусов
биография
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец – Рэм Белоусов – советский экономист, заведовал кафедрой управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС. Также работал профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ. Мать – Алиса Павловна, радиохимик.В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".C 1981 по 1986 годы работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института АН СССР.В 1986 году перешел на работу в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (с 1991 года – Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН).С 1986 по 1990 год – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.В 1990-2006 годах работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.С 2000 по 2006 годы – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и внештатный советник председателя правительства РФ.В 2006 по 2008 годы Белоусов работал заместителем министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства РФ.В 2012-2013 годах – министр экономического развития Российской Федерации в правительстве Дмитрия Медведева.В июне 2013 года назначен помощником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.С июня 2015 года по сентябрь 2018 года был председателем совета директоров компании "Роснефть".В сентябре 2014 года вошел в состав Военно-промышленной комиссии РФ.В январе 2020 года Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства РФ. Возглавлял правительственные комиссии по экономическому развитию и интеграции, транспорту, вопросам развития беспилотных авиационных систем, Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Руководил подкомиссиями по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года был председателем совета директоров нефтяной компании "Роснефть". Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также является заместителем председателя его президиума (с июля 2018 года). Входит в состав Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).С марта 2020 года – председатель Совета директоров ОАО "РЖД".Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Заслуженный экономист Российской Федерации (2007), доктор экономических наук. Белоусов награжден орденом Почета (2009), имеет Благодарность президента России (2005).Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006).
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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андрей белоусов, биография, новости, министерство обороны рф
Андрей Белоусов – биография

Андрей Белоусов – биография

21:41 12.05.2024 (обновлено: 22:11 12.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец – Рэм Белоусов – советский экономист, заведовал кафедрой управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС. Также работал профессором Российской академии государственной службы при президенте РФ. Мать – Алиса Павловна, радиохимик.
В 1981 году Андрей Белоусов с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".
C 1981 по 1986 годы работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института АН СССР.
В 1986 году перешел на работу в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (с 1991 года – Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН).
С 1986 по 1990 год – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР.
В 1990-2006 годах работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
С 2000 по 2006 годы – генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и внештатный советник председателя правительства РФ.
В 2006 по 2008 годы Белоусов работал заместителем министра экономического развития и торговли РФ, заместитель министра экономического развития РФ.
В 2008-2012 годах – директор департамента экономики и финансов правительства РФ.
В 2012-2013 годах – министр экономического развития Российской Федерации в правительстве Дмитрия Медведева.
В июне 2013 года назначен помощником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.
С июня 2015 года по сентябрь 2018 года был председателем совета директоров компании "Роснефть".
В сентябре 2014 года вошел в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
В январе 2020 года Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства РФ. Возглавлял правительственные комиссии по экономическому развитию и интеграции, транспорту, вопросам развития беспилотных авиационных систем, Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Руководил подкомиссиями по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года был председателем совета директоров нефтяной компании "Роснефть". Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также является заместителем председателя его президиума (с июля 2018 года). Входит в состав Военно-промышленной комиссии РФ (с 10 сентября 2014 года).
С марта 2020 года – председатель Совета директоров ОАО "РЖД".
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Заслуженный экономист Российской Федерации (2007), доктор экономических наук. Белоусов награжден орденом Почета (2009), имеет Благодарность президента России (2005).
Автор книги "Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию" (2006).
 
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