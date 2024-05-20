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Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, а также нанесли поражение противнику возле четырех сел в... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T13:09
2024-05-20T13:09
2024-05-20T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, а также нанесли поражение противнику возле четырех сел в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 340 военнослужащих, три танка и три автомобиля", - проинформировали в оборонном ведомстве.Как сообщалось, в течение прошлой недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Это - Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили село Старица в Харьковской области В Крыму оценили будущее Харьковской областиАрмия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво
Российские войска полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР
13:09 20.05.2024 (обновлено: 13:32 20.05.2024)