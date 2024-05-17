Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
Российские войска за неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области
15:26 17.05.2024 (обновлено: 15:37 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России.
По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".
По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".
При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы.
По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".