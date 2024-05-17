Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240517/armiya-rossii-osvobodila-12-naselennykh-punktov-na-kharkovschine-za-nedelyu-1137366475.html
Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:26
2024-05-17T15:37
харьков
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_0:311:3022:2011_1920x0_80_0_0_a280571e52d0c2b58cee2ecb33151905.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России.По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы. По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
https://crimea.ria.ru/20240517/syrskiy-rasskazal-o-polozhenii-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1137356548.html
харьков
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_c28453eba0b4975f72699be438cdba8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, министерство обороны рф
Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю

Российские войска за неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области

15:26 17.05.2024 (обновлено: 15:37 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России.

По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".
При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы.

По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
Солдаты ВСУ
12:33
Сырский рассказал о положении ВСУ в Харьковской области
 
ХарьковНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27ВСУ лишились 9500 боевиков и 18 полевых складов боеприпасов
16:16Поезда из Крыма в Нижний Новгород, Тулу и Липецк продлили до осени
16:07Пожар в районе аэропорта Минеральных Вод - что известно
16:04Роспотребнадзор оценил готовность детских лагерей в Крыму
15:55ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
15:42Над Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
15:3828 групповых ударов ракетами и дронами: что уничтожено на Украине
15:36Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе
15:26Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю
15:24Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
15:18В Севастополе скоропостижно скончался начальник ГИБДД Вячеслав Селютин
15:11В Туапсе из-за атаки БПЛА пострадала подстанция – когда дадут свет
15:01В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
14:55Сел на подоконник и упал: подробности ЧП с ребенком в школе Симферополя
14:37Путин высказался об идее Макрона заключить олимпийское перемирие
14:29Перед Крымским мостом начала расти очередь
14:17Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы в Севастополе
14:06Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
13:59Путин назвал основу для переговоров по Украине
13:43В Севастополе и пригороде перебои с водой после атаки ВСУ
Лента новостейМолния