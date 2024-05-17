https://crimea.ria.ru/20240517/armiya-rossii-osvobodila-12-naselennykh-punktov-na-kharkovschine-za-nedelyu-1137366475.html

Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю

Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Армия России освободила 12 населенных пунктов на Харьковщине за неделю

Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:26

2024-05-17T15:26

2024-05-17T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России за прошедшую неделю освободили 12 населенных пунктов Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в ведомстве.Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска в Харьковской области в ходе наступления создают санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить от обстрелов приграничные регионы России.По его словам, бойцы группировки "Север" добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".При этом планов по взятию Харькова у России нет, добавил президент.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил о расширении российскими войсками зоны боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров, и о том, что это вынуждает украинскую армию задействовать дополнительные резервы. По его словам, российские подразделения "сосредоточили основные усилия на направлении Стрелечья – Липцы", а также на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".

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