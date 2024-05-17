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Планов по взятию Харькова у России нет – Путин - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Планов по взятию Харькова у России нет – Путин
Планов по взятию Харькова у России нет – Путин - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Планов по взятию Харькова у России нет – Путин
У России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T13:11
2024-05-17T13:17
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. У России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил президент страны Владимир Путин.Путин также отметил, что российские войска добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".Российский лидер подчеркнул, что руководство Украины непосредственно виновно в том, что происходит сейчас в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Это подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский.Читайте также на РИА Новости Крым:Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВОВ НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву
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владимир путин (политик), россия, харьков, харьковская область, новости сво, вооруженные силы россии, новости, китай
Планов по взятию Харькова у России нет – Путин

Путин заявил об отсутствии у Вооруженных сил России планов по взятию Харькова

13:11 17.05.2024 (обновлено: 13:17 17.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. У России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил президент страны Владимир Путин.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.
Путин также отметил, что российские войска добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".
Российский лидер подчеркнул, что руководство Украины непосредственно виновно в том, что происходит сейчас в Харьковской области.
"Они (ВСУ – ред.) обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы на приграничных территориях, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно – стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать санитарную зону безопасности. Мы это и делаем", - пояснил Путин.
Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.
Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.
Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Это подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский.
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Владимир Путин (политик)РоссияХарьковХарьковская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииНовостиКитай
 
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