https://crimea.ria.ru/20240517/planov-po-vzyatiyu-kharkova-u-rossii-net--putin-1137359326.html

Планов по взятию Харькова у России нет – Путин

Планов по взятию Харькова у России нет – Путин - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Планов по взятию Харькова у России нет – Путин

У России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T13:11

2024-05-17T13:11

2024-05-17T13:17

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. У России на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова, заявил президент страны Владимир Путин.Путин также отметил, что российские войска добиваются успехов в боях в Харьковской области, "каждый день двигаются строго по плану".Российский лидер подчеркнул, что руководство Украины непосредственно виновно в том, что происходит сейчас в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ продолжают успешные действия на Харьковском направлении, за несколько дней взяв под контроль более десятка населенных пунктов региона.Так, 15 мая Минобороны РФ сообщил об освобождении населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. Днем ранее был освобожден населенный пункт Бугроватка, а до этого — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и другие населенные пункты.Генштаб ВСУ признал, что на данном участке фронта украинские войска оказались в сложном положении, а российская армия имеет тактический успех. Это подтвердил и главком ВСУ Александр Сырский.Читайте также на РИА Новости Крым:Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВОВ НАТО признали существенное ухудшение ситуации для ВСУНаступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву

россия

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харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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