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Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву
Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву
Современная Россия крепнет, при этом обладает оружием, которого нет ни у кого в мире, и никакая экономическая, финансовая и военно-техническая помощь Киеву не... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T08:02
2024-05-15T09:19
александр гусев
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
вооруженные силы россии
украина
всу (вооруженные силы украины)
коллективный запад
харьков
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Современная Россия крепнет, при этом обладает оружием, которого нет ни у кого в мире, и никакая экономическая, финансовая и военно-техническая помощь Киеву не поможет Западу сдержать натиск РФ и победить ее. Доказательством тому стало наступление российских войск на новом направлении – в Харьковской области. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По словам Гусева, коллективный Запад уже осознает, что его поражение в конфликте с Россией на украинском поле боя близко. Но он (коллективный Запад – ред.) также понимает, что для него как гегемона "это смерти подобно", поэтому биться они решили до конца – "до конца Украины".Гусев уверен, что сегодняшние киевские власти действительно будут бороться до последнего украинца, потому что Запад решил так. Экономическая, финансовая и военно-техническая помощь Киеву идет сейчас в достаточно больших объемах практически ежедневно, говорит эксперт."На сотни миллионов долларов посылают вооружения в зону проведения нами специальной военной операции. Но вмешиваться ни НАТО, ни американцы, ни европейцы прямо в этот конфликт не будут, потому что они понимают, чем это грозит", – сказал Гусев.В прямое противостояние с РФ антироссийский блок входить не будет по одной, но очень важной причине, считает эксперт."Россия – это не просто ядерная держава. Это ведущая ядерная держава с громадным потенциалом ядерного оружия. Нам даже не надо его использовать полностью –достаточно несколько ракет, чтобы такая страна, как Соединенные Штаты или Франция с Германией и Великобританией просто перестали существовать. Они превратятся в пыль. И мое общение с экспертным западным сообществом позволяет говорить о том, что такое понимание есть не только у экспертов, но и у высших лиц так называемого коллективного Запада", – сказал Гусев. Он напомнил, что еще перед началом СВО президент России Владимир Путин сказал, что РФ начинает специальную военную операцию для того, чтобы защитить людей, оказавшихся на территории Украины жертвами преступного киевского режима. А это значит, что Россия не воюет с украинским народом. Она нацелена защитить и освободить его, и на этом пути ее ничто не остановит, тем более сейчас, считает Гусев.Для Запада Украина оказалась слабым звеном на постсоветском пространстве. Вооружая ее, западные "союзники" продолжают ее агонию, потому что для них жизнь славянина, украинца вообще ничего не стоит, уверен политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
россия
украина
харьков
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александр гусев, мнения, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, харьков, харьковская область, поставки западного оружия украине
Наступление РФ на Харьков: как изменит ход СВО западная помощь Киеву

Украина и коллективный Запад априори не могут победить Россию – эксперт

08:02 15.05.2024 (обновлено: 09:19 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ
Группа военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Современная Россия крепнет, при этом обладает оружием, которого нет ни у кого в мире, и никакая экономическая, финансовая и военно-техническая помощь Киеву не поможет Западу сдержать натиск РФ и победить ее. Доказательством тому стало наступление российских войск на новом направлении – в Харьковской области. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По словам Гусева, коллективный Запад уже осознает, что его поражение в конфликте с Россией на украинском поле боя близко. Но он (коллективный Запад – ред.) также понимает, что для него как гегемона "это смерти подобно", поэтому биться они решили до конца – "до конца Украины".
"Что такое нынешняя Украина – да простят меня украинцы – это фактически даже уже не страна. Это террористическая организация, возглавляемая киевской хунтой – небольшой группой людей, которая фактически поставила украинский народ на колени", – сказал эксперт.
Гусев уверен, что сегодняшние киевские власти действительно будут бороться до последнего украинца, потому что Запад решил так. Экономическая, финансовая и военно-техническая помощь Киеву идет сейчас в достаточно больших объемах практически ежедневно, говорит эксперт.
"На сотни миллионов долларов посылают вооружения в зону проведения нами специальной военной операции. Но вмешиваться ни НАТО, ни американцы, ни европейцы прямо в этот конфликт не будут, потому что они понимают, чем это грозит", – сказал Гусев.
В прямое противостояние с РФ антироссийский блок входить не будет по одной, но очень важной причине, считает эксперт.
"Россия – это не просто ядерная держава. Это ведущая ядерная держава с громадным потенциалом ядерного оружия. Нам даже не надо его использовать полностью –достаточно несколько ракет, чтобы такая страна, как Соединенные Штаты или Франция с Германией и Великобританией просто перестали существовать. Они превратятся в пыль. И мое общение с экспертным западным сообществом позволяет говорить о том, что такое понимание есть не только у экспертов, но и у высших лиц так называемого коллективного Запада", – сказал Гусев.
Он напомнил, что еще перед началом СВО президент России Владимир Путин сказал, что РФ начинает специальную военную операцию для того, чтобы защитить людей, оказавшихся на территории Украины жертвами преступного киевского режима. А это значит, что Россия не воюет с украинским народом. Она нацелена защитить и освободить его, и на этом пути ее ничто не остановит, тем более сейчас, считает Гусев.
Для Запада Украина оказалась слабым звеном на постсоветском пространстве. Вооружая ее, западные "союзники" продолжают ее агонию, потому что для них жизнь славянина, украинца вообще ничего не стоит, уверен политолог.

"Но у них ничего не получается. И наше продвижение в Харьковской области свидетельствует о том, что они не выдерживают этого натиска. Сейчас Харьков. Потом будет Донецкое направление, Авдеевское, Херсонское, Запорожское. Не смогут сдержать российские вооруженные силы, сколько бы вооружений и какие бы объемы ни привозили на Украину", – заключил эксперт.

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Радио "Спутник в Крыму"Александр ГусевМненияРоссияВооруженные силы РоссииУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Коллективный ЗападХарьковХарьковская областьПоставки западного оружия Украине
 
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