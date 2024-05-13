https://crimea.ria.ru/20240513/nikakikh-kompromissov-posol-rf-prokommentiroval-udary-vsu-po-belgorodu-1137226742.html

Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Официальные лица и СМИ Соединенных Штатов Америки проигнорировали массированный обстрел ВСУ Белгорода с применением западного оружия. Это доказывает желание... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T08:16

2024-05-13T08:16

2024-05-13T08:23

белгород

обрушение многоэтажного дома в белгороде

анатолий антонов

россия

сша

коллективный запад

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Официальные лица и СМИ Соединенных Штатов Америки проигнорировали массированный обстрел ВСУ Белгорода с применением западного оружия. Это доказывает желание Вашингтона снять с Киева ответственность за террор мирного населения РФ и убеждает в том, что никаких компромиссов с противником Россия заключать не может. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что ВСУ 12 мая атаковали Белгород не менее 10 раз с применением западного вооружения. Причем в результате одного из ударов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома – погибли люди, в том числе дети. Но ни одно западное "независимое" СМИ не отреагировало на произошедшее. Проигнорировали произошедшее и официальные лица США.По мнению Антонова, отсутствие реакции Соединенных Штатов на массированные обстрелы Белгорода с множественными жертвами среди мирного населения показывают нежелание американских партнеров Киева видеть злодеяния, совершаемые вооруженными силами Украины с помощью западного оружия.Покрывательство США украинских террористов дипломат назвал "чудовищным и бесчелвечным".Кроме того, по словам посла, это доказывает, что данные Украиной гарантии не применять полученные от США вооружения по целям на территории РФ "не стоят ломаного гроша". А значит, никаких компромиссов быть не может, и единственный путь обеспечить безопасность России – это наращивание боевых действий ВС РФ.Подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая – рухнули все десять этажей одного из подъездов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Весь день и всю ночь из-под завалов пытались спасти людей. На место выехали оперативные и аварийные службы. Первоначально сообщалось, что в результате обрушения дома пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стала появляться первая информация о жертвах. На месте завалов объявили угрозу разрушения. Позже часть здания обрушилась, придавив спасателей. К концу суток стало известно о 13 погибших.Рано утром 13 мая в МЧС России сообщили, что спасатели извлекли еще одного погибшего, таким образом число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В Следственном комитете России сообщили, что по факту обстрела произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотникамиПосле атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам

белгород

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, анатолий антонов, россия, сша, коллективный запад, поставки западного оружия украине