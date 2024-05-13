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Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
Официальные лица и СМИ Соединенных Штатов Америки проигнорировали массированный обстрел ВСУ Белгорода с применением западного оружия. Это доказывает желание... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T08:16
2024-05-13T08:23
белгород
обрушение многоэтажного дома в белгороде
анатолий антонов
россия
сша
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Официальные лица и СМИ Соединенных Штатов Америки проигнорировали массированный обстрел ВСУ Белгорода с применением западного оружия. Это доказывает желание Вашингтона снять с Киева ответственность за террор мирного населения РФ и убеждает в том, что никаких компромиссов с противником Россия заключать не может. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что ВСУ 12 мая атаковали Белгород не менее 10 раз с применением западного вооружения. Причем в результате одного из ударов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома – погибли люди, в том числе дети. Но ни одно западное "независимое" СМИ не отреагировало на произошедшее. Проигнорировали произошедшее и официальные лица США.По мнению Антонова, отсутствие реакции Соединенных Штатов на массированные обстрелы Белгорода с множественными жертвами среди мирного населения показывают нежелание американских партнеров Киева видеть злодеяния, совершаемые вооруженными силами Украины с помощью западного оружия.Покрывательство США украинских террористов дипломат назвал "чудовищным и бесчелвечным".Кроме того, по словам посла, это доказывает, что данные Украиной гарантии не применять полученные от США вооружения по целям на территории РФ "не стоят ломаного гроша". А значит, никаких компромиссов быть не может, и единственный путь обеспечить безопасность России – это наращивание боевых действий ВС РФ.Подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая – рухнули все десять этажей одного из подъездов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Весь день и всю ночь из-под завалов пытались спасти людей. На место выехали оперативные и аварийные службы. Первоначально сообщалось, что в результате обрушения дома пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стала появляться первая информация о жертвах. На месте завалов объявили угрозу разрушения. Позже часть здания обрушилась, придавив спасателей. К концу суток стало известно о 13 погибших.Рано утром 13 мая в МЧС России сообщили, что спасатели извлекли еще одного погибшего, таким образом число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В Следственном комитете России сообщили, что по факту обстрела произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотникамиПосле атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам
белгород
россия
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, анатолий антонов, россия, сша, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

Смертельный террор ВСУ Белгорода показывает истинные цели США – посол РФ в Америке Антонов

08:16 13.05.2024 (обновлено: 08:23 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Официальные лица и СМИ Соединенных Штатов Америки проигнорировали массированный обстрел ВСУ Белгорода с применением западного оружия. Это доказывает желание Вашингтона снять с Киева ответственность за террор мирного населения РФ и убеждает в том, что никаких компромиссов с противником Россия заключать не может. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что ВСУ 12 мая атаковали Белгород не менее 10 раз с применением западного вооружения. Причем в результате одного из ударов обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома – погибли люди, в том числе дети.
Но ни одно западное "независимое" СМИ не отреагировало на произошедшее. Проигнорировали произошедшее и официальные лица США.
По мнению Антонова, отсутствие реакции Соединенных Штатов на массированные обстрелы Белгорода с множественными жертвами среди мирного населения показывают нежелание американских партнеров Киева видеть злодеяния, совершаемые вооруженными силами Украины с помощью западного оружия.
Покрывательство США украинских террористов дипломат назвал "чудовищным и бесчелвечным".
"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования – весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", – сказал Антонов.
Кроме того, по словам посла, это доказывает, что данные Украиной гарантии не применять полученные от США вооружения по целям на территории РФ "не стоят ломаного гроша".
А значит, никаких компромиссов быть не может, и единственный путь обеспечить безопасность России – это наращивание боевых действий ВС РФ.

"Отодвигать военную угрозу от рубежей Российской Федерации. Никакие компромиссы, когда речь идет о нашей национальной безопасности, неприемлемы", – заключил глава дипмиссии.

Подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая – рухнули все десять этажей одного из подъездов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Весь день и всю ночь из-под завалов пытались спасти людей. На место выехали оперативные и аварийные службы. Первоначально сообщалось, что в результате обрушения дома пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стала появляться первая информация о жертвах. На месте завалов объявили угрозу разрушения. Позже часть здания обрушилась, придавив спасателей. К концу суток стало известно о 13 погибших.
Рано утром 13 мая в МЧС России сообщили, что спасатели извлекли еще одного погибшего, таким образом число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.
В Следственном комитете России сообщили, что по факту обстрела произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.
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