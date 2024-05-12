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Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
В МЧС подтвердили гибель еще одного, тринадцатого, жителя Белгорода под завалами обрушившего многоэтажного дома. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T23:37
2024-05-12T23:37
2024-05-12T23:42
обрушение многоэтажного дома в белгороде
белгород
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В МЧС подтвердили гибель еще одного, тринадцатого, жителя Белгорода под завалами обрушившего многоэтажного дома.Ранее стало известно о гибели 12 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде – МЧС
23:37 12.05.2024 (обновлено: 23:42 12.05.2024)