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Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
В МЧС подтвердили гибель еще одного, тринадцатого, жителя Белгорода под завалами обрушившего многоэтажного дома. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T23:37
2024-05-12T23:42
обрушение многоэтажного дома в белгороде
белгород
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В МЧС подтвердили гибель еще одного, тринадцатого, жителя Белгорода под завалами обрушившего многоэтажного дома.Ранее стало известно о гибели 12 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html
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обрушение многоэтажного дома в белгороде, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде

Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде – МЧС

23:37 12.05.2024 (обновлено: 23:42 12.05.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В МЧС подтвердили гибель еще одного, тринадцатого, жителя Белгорода под завалами обрушившего многоэтажного дома.
"В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Ранее стало известно о гибели 12 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.
На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгород
Вчера, 22:06
Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду
Обрушение многоэтажного дома в БелгородеБелгородОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:37Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
22:37Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
22:30Главное за день: 12 мая
22:06Еще трое погибших и пятеро пострадавших: ВСУ опять ударили по Белгороду
22:05В Кремле объяснили смену министра обороны России
22:01Из-под завалов в Белгороде извлекли еще троих погибших: из них двое детей
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