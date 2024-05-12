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Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившего многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T22:37
2024-05-12T22:45
белгород
обрушение многоэтажного дома в белгороде
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившего многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее стало известно о гибели 11 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html
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белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде

Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде – МЧС

22:37 12.05.2024 (обновлено: 22:45 12.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДвоих погибших достали из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде
Двоих погибших достали из-под завалов обрушившегося дома в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившего многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Ранее стало известно о гибели 11 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.
Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.
На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
Три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгород
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БелгородОбрушение многоэтажного дома в БелгородеНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской области
 
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