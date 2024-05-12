https://crimea.ria.ru/20240512/nayden-esche-odin-pogibshiy-pod-zavalami-doma-v-belgorode-1137223353.html

Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде

Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде - РИА Новости Крым, 12.05.2024

Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившего многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T22:37

2024-05-12T22:37

2024-05-12T22:45

белгород

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137214437_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_19c920f72d7e7c96ba73b3bce34dd598.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившего многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее стало известно о гибели 11 человек, из них двое детей. Число пострадавших после обрушения дома в Белгороде увеличилось до 20. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Сообщения о том, что в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома, появились около полудня в воскресенье. На улице Щорса в высотке обрушились все 10 этажей одного из подъездов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, это произошло из-за прямого попадания снаряда.Позже в Минобороны России сообщили, что МКД частично обрушился из-за попадания фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У". В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей.На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.

https://crimea.ria.ru/20240512/esche-troe-pogibshikh-i-pyatero-postradavshikh-vsu-opyat-udarili-po-belgorodu-1137221927.html

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области