https://crimea.ria.ru/20240514/postavki-kievu-f-16-privedut-k-likvidatsii-ukrainy--konstantinov-1137252353.html

Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов

Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов

Угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием, об этом заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T08:29

2024-05-14T08:29

2024-05-14T08:39

владимир константинов

мнения

россия

украина

поставки западного оружия украине

коллективный запад

самолеты f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о поставках киевскому режиму истребителей F-16.Ранее британская газета Standard, ссылаясь на военный источник, сообщила, что первые истребители F-16 могут быть поставлены Киеву уже через несколько недель.Также глава крымского парламента отметил, что поставка киевскому режиму истребителей F-16 лишь доказывает, что российской стороне нужно оставаться бдительной.По его словам, с 2014 года крымчане не раз имели возможность убедиться, что нынешние украинские власти – это публика, готовая на любую подлость и уверенная в своей безнаказанности.В конце апреля министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в королевстве сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года.Также ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Об этом же в середине апреля сказал премьер-министр королевства Александр де Кроо.При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году.Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится ЗападДва важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, самолеты f-16