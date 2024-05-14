https://crimea.ria.ru/20240514/postavki-kievu-f-16-privedut-k-likvidatsii-ukrainy--konstantinov-1137252353.html
Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
Угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием, об этом заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T08:29
2024-05-14T08:29
2024-05-14T08:39
владимир константинов
мнения
россия
украина
поставки западного оружия украине
коллективный запад
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о поставках киевскому режиму истребителей F-16.Ранее британская газета Standard, ссылаясь на военный источник, сообщила, что первые истребители F-16 могут быть поставлены Киеву уже через несколько недель.Также глава крымского парламента отметил, что поставка киевскому режиму истребителей F-16 лишь доказывает, что российской стороне нужно оставаться бдительной.По его словам, с 2014 года крымчане не раз имели возможность убедиться, что нынешние украинские власти – это публика, готовая на любую подлость и уверенная в своей безнаказанности.В конце апреля министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в королевстве сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года.Также ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Об этом же в середине апреля сказал премьер-министр королевства Александр де Кроо.При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году.Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Истребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится ЗападДва важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления
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владимир константинов, мнения, россия, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, самолеты f-16
Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – Константинов
Игры с F-16 чреваты ликвидацией Украины – Константинов
08:29 14.05.2024 (обновлено: 08:39 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя информацию о поставках киевскому режиму истребителей F-16.
Ранее британская газета Standard, ссылаясь на военный источник, сообщила, что первые истребители F-16 могут быть поставлены Киеву уже через несколько недель.
"Все игры киевских преступников – до поры до времени и сильно им аукнутся. Особенно они чувствительны, когда речь идет о сохранности их собственной шкуры. Ну, а в конечном счете угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием", – сказал Константинов в комментарии РИА Новости.
Также глава крымского парламента отметил, что поставка киевскому режиму истребителей F-16 лишь доказывает, что российской стороне нужно оставаться бдительной.
По его словам, с 2014 года крымчане не раз имели возможность убедиться, что нынешние украинские власти – это публика, готовая на любую подлость и уверенная в своей безнаказанности.
В конце апреля министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила
, что в королевстве сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года.
Также ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Об этом же в середине апреля сказал премьер-министр королевства Александр де Кроо
.
При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 и обученные управлять ими пилоты начнут прибывать на Украину уже в этом году.
Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя
. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные.
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