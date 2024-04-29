Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления
Зеленский на встрече со Столтенбергом в Киеве обвинил НАТО в невыполнении соглашений
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова раскритиковал своих западных партнеров в невыполнении обязательств перед Украиной. Свое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, пишет РИА Новости.
В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он, в частности, заявил, что страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом.
Он заявил, что ВСУ не могут пойти в анонсированное им контрнаступление, пока НАТО не выполнит три главных пункта договоренностей.
"Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнеры на двухстороннем уровне, так и США. Второй пункт — своевременные поставки оружия, и третье — что конкретно доедет до Украины", — сказал он.
Альянс, по его мнению, выполнил лишь первое из обозначенных условий. В остальных вопросах позитив не проглядывается, посетовал Зеленский.
"Есть еще два важных пункта", — заключил он.
В начале апреля Зеленский заявил изданию Bild, что Украина разработала план "нового контрнаступления". И заверил, что "Украина победит, поскольку альтернатив нет", но при этом не смог "этого обещать и назвать дату".
По мнению мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, эти заявления несостоятельны, поскольку даже после выделения американской помощи, ВСУ не способны к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.
Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и не могут соответствовать действительности, заявил ранее заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Разрекламированное в 2023 году контрнаступление ВСУ полностью провалилось, констатировал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все принимаемые противном меры по стабилизации фронта успеха не приносят. За полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.
Читайте также на РИА Новости Крым: