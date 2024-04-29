https://crimea.ria.ru/20240429/dva-vazhnykh-punkta-zelenskiy-obvinil-nato-v-otsutstvii-kontrnastupleniya-1136952308.html

Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления

Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Два важных пункта: Зеленский обвинил НАТО в отсутствии контрнаступления

Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова раскритиковал своих западных партнеров в невыполнении обязательств перед Украиной. Свое заявление он сделал на... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T21:18

2024-04-29T21:18

2024-04-29T21:18

украина

владимир зеленский (президент украины)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский снова раскритиковал своих западных партнеров в невыполнении обязательств перед Украиной. Свое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве, пишет РИА Новости.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он, в частности, заявил, что страны НАТО не оказывают Киеву должную поддержку, что приводит к "последствиям на земле". При этом Украину не готовы принять в альянс на саммите альянса в Вашингтоне грядущим летом.Он заявил, что ВСУ не могут пойти в анонсированное им контрнаступление, пока НАТО не выполнит три главных пункта договоренностей.Альянс, по его мнению, выполнил лишь первое из обозначенных условий. В остальных вопросах позитив не проглядывается, посетовал Зеленский."Есть еще два важных пункта", — заключил он.В начале апреля Зеленский заявил изданию Bild, что Украина разработала план "нового контрнаступления". И заверил, что "Украина победит, поскольку альтернатив нет", но при этом не смог "этого обещать и назвать дату".По мнению мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, профессора Алексея Подберезкина, эти заявления несостоятельны, поскольку даже после выделения американской помощи, ВСУ не способны к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и не могут соответствовать действительности, заявил ранее заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Разрекламированное в 2023 году контрнаступление ВСУ полностью провалилось, констатировал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все принимаемые противном меры по стабилизации фронта успеха не приносят. За полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый "контрнаступ": эксперт оценил планы ВСУ создать ударную группировкуЗеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУСырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), нато, йенс столтенберг, поставки западного оружия украине, контрнаступление всу, в мире, новости сво, коллективный запад