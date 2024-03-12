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Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева

Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева

Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T13:57

2024-03-12T13:57

2024-03-12T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и не могут соответствовать действительности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил ранее на слушаниях в комитете сената США по разведке, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления, "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота к концу 2024 – началу 2025 года, что позволит Киеву вести переговоры с позиции силы, пишет РИА Новости.Невозможный "контрнаступ""Бернс делает вид, что не знает ситуации с мобилизацией на Украине. Сейчас уровень мобилизации ВСУ составляет всего 20 тысяч человек. При потерях в феврале не менее 25 тысяч убитыми и ранеными. Даже после отмены отсрочек увеличение мобилизации составит порядка 30 тысяч - то есть фактически на уровне потерь. В этой связи вопрос Бернсу: а кто и из чего будет формировать силы, которые будут наступать и "проникать" в Крым?" - комментирует тему Евсеев.Вторая проблема ВСУ - дефицит тяжелой техники, учитывая, что советские вооружения в значительной степени "вымываются", в том числе в результате отступления, продолжает собеседник агентства."На Запорожском направлении в районе Работино украинские подразделения, в частности, один батальон в 500 человек, прибыл вообще без какой-либо тяжелой техники. А будет ли у них артиллерия, получат ли ВСУ к заявленным срокам западные вооружения - пусть Бернс сначала ответит на все эти вопросы ", - предлагает эксперт.Политические заявленияВсе эти обстоятельства хорошо известны ЦРУ, убежден политолог. Однако это не мешает делать Бернсу заведомо ложные прогнозы в попытках продавить в конгрессе запрос администрации Байдена на финансирование Украины. Положительное решение этого вопроса добавит предвыборных очков демократам, у которых, по мнению Евсеева, мало шансов на победу в президентских выборах. При неудачном для них исходе сам Бернс рискует лишиться должности.Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк 6 марта заявлял о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. До этого глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные". По мнению военного эксперта Александра Хроленко, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет. * внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуЗеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном мореКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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