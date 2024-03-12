Рейтинг@Mail.ru
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240312/net-sil-i-tekhniki-ekspert-otsenil-slova-bernsa-o-novom-nastuplenii-kieva-1135583086.html
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T13:57
2024-03-12T15:32
эксклюзивы риа новости крым
цру
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
контрнаступление всу
мнения
владимир евсеев
сша
уильям бернс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135583862_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_432a8151f3788b823b59b35875c266a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и не могут соответствовать действительности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил ранее на слушаниях в комитете сената США по разведке, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления, "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота к концу 2024 – началу 2025 года, что позволит Киеву вести переговоры с позиции силы, пишет РИА Новости.Невозможный "контрнаступ""Бернс делает вид, что не знает ситуации с мобилизацией на Украине. Сейчас уровень мобилизации ВСУ составляет всего 20 тысяч человек. При потерях в феврале не менее 25 тысяч убитыми и ранеными. Даже после отмены отсрочек увеличение мобилизации составит порядка 30 тысяч - то есть фактически на уровне потерь. В этой связи вопрос Бернсу: а кто и из чего будет формировать силы, которые будут наступать и "проникать" в Крым?" - комментирует тему Евсеев.Вторая проблема ВСУ - дефицит тяжелой техники, учитывая, что советские вооружения в значительной степени "вымываются", в том числе в результате отступления, продолжает собеседник агентства."На Запорожском направлении в районе Работино украинские подразделения, в частности, один батальон в 500 человек, прибыл вообще без какой-либо тяжелой техники. А будет ли у них артиллерия, получат ли ВСУ к заявленным срокам западные вооружения - пусть Бернс сначала ответит на все эти вопросы ", - предлагает эксперт.Политические заявленияВсе эти обстоятельства хорошо известны ЦРУ, убежден политолог. Однако это не мешает делать Бернсу заведомо ложные прогнозы в попытках продавить в конгрессе запрос администрации Байдена на финансирование Украины. Положительное решение этого вопроса добавит предвыборных очков демократам, у которых, по мнению Евсеева, мало шансов на победу в президентских выборах. При неудачном для них исходе сам Бернс рискует лишиться должности.Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк 6 марта заявлял о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. До этого глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные". По мнению военного эксперта Александра Хроленко, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет. * внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективуЗеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном мореКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135583862_0:0:924:693_1920x0_80_0_0_6ec6da6a946b8d61f7ea5feb73db2678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цру, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, контрнаступление всу, мнения, владимир евсеев, сша, уильям бернс, нато, поставки западного оружия украине
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева

Наступление ВСУ в 2024 году невозможно, и в ЦРУ об этом знают - эксперт Евсеев

13:57 12.03.2024 (обновлено: 15:32 12.03.2024)
 
© AFP 2024 / SAUL LOEBДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Наступление ВСУ в обозримой перспективе невозможно из-за дефицита живой силы и тяжелой техники, а все заявления на этот счет носят политизированный характер и не могут соответствовать действительности. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил ранее на слушаниях в комитете сената США по разведке, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления, "проникающих ударов по Крыму" и действий против российского Черноморского флота к концу 2024 – началу 2025 года, что позволит Киеву вести переговоры с позиции силы, пишет РИА Новости.

Невозможный "контрнаступ"

"Бернс делает вид, что не знает ситуации с мобилизацией на Украине. Сейчас уровень мобилизации ВСУ составляет всего 20 тысяч человек. При потерях в феврале не менее 25 тысяч убитыми и ранеными. Даже после отмены отсрочек увеличение мобилизации составит порядка 30 тысяч - то есть фактически на уровне потерь. В этой связи вопрос Бернсу: а кто и из чего будет формировать силы, которые будут наступать и "проникать" в Крым?" - комментирует тему Евсеев.
Вторая проблема ВСУ - дефицит тяжелой техники, учитывая, что советские вооружения в значительной степени "вымываются", в том числе в результате отступления, продолжает собеседник агентства.
"На Запорожском направлении в районе Работино украинские подразделения, в частности, один батальон в 500 человек, прибыл вообще без какой-либо тяжелой техники. А будет ли у них артиллерия, получат ли ВСУ к заявленным срокам западные вооружения - пусть Бернс сначала ответит на все эти вопросы ", - предлагает эксперт.

Политические заявления

Все эти обстоятельства хорошо известны ЦРУ, убежден политолог. Однако это не мешает делать Бернсу заведомо ложные прогнозы в попытках продавить в конгрессе запрос администрации Байдена на финансирование Украины. Положительное решение этого вопроса добавит предвыборных очков демократам, у которых, по мнению Евсеева, мало шансов на победу в президентских выборах. При неудачном для них исходе сам Бернс рискует лишиться должности.

"Конец 2024 - начало 2025 годов - за эти сроки они совершенно не отвечают, поскольку их собственная судьба к этим срокам будет находиться под большим вопросом. Поскольку в ноябре этого года в Америке пройдут президентские выборы, с большой вероятностью победу одержит Трамп. И Бернс - та фигура, которую с большой вероятностью заменят. Поэтому он с такой легкостью и делает такие "прогнозы". Вообще, заявление не соответствует действительности и уровню квалификации Бернса и носит сугубо политизированный характер", - убежден эксперт.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк 6 марта заявлял о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. До этого глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* анонсировал новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные".
По мнению военного эксперта Александра Хроленко, заявления о новом украинском "контрнаступе" появляются на фоне успехов российской армии на линии боевого соприкосновения, чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЦРУУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОКонтрнаступление ВСУМненияВладимир ЕвсеевСШАУильям БернсНАТОПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания
15:50Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
15:25Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой
15:18Работа ПВО: за сутки сбиты 146 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
14:58Пожар на месте падения самолета Ил-76 в Ивановской области потушили
14:49Потери ВСУ: за сутки уничтожены еще 965 украинских боевиков
14:46Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
14:44Два человека ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
14:34Дрон ВСУ врезался в здание администрации Белгорода – есть пострадавшие
14:20Мемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
14:07Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
13:57Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
13:43Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
13:14Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
12:47Госдума приняла обращение к Бундестагу из-за переговоров офицеров ФРГ
12:47Попытка прорыва ДРГ через границу России: подробности от Минобороны
12:41Более 100 боевиков ВСУ уничтожены на границах двух областей России – ФСБ
12:32Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"
12:17В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку
12:10В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран
Лента новостейМолния