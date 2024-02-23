https://crimea.ria.ru/20240223/zelenskiy-anonsiroval-novyy-kontrnastup-1135168623.html

Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море

Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским и анонсировал новое контрнаступление. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T08:11

2024-02-23T08:11

2024-02-23T08:12

владимир зеленский (президент украины)

украина

минские соглашения

политика

россия

новости сво

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским и анонсировал новое контрнаступление."Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.Запретив ранее своим указом любые переговоры с РФ, теперь он сказал о том, что официально Киеву не делалось предложений об уступках части территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", - заявил он.Зеленский признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении. "Это не тупиковая ситуация", - сказал он.Зеленский также снова стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения."Мы говорим партнерам, что это нечестно, и если партнеры обладают этими системами, почему не дать их нам", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Москва не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от Запада.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Минские соглашенияПервый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политологВариантов не просматривается: Лавров о переговорах по УкраинеКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, минские соглашения, политика, россия, новости сво, черное море