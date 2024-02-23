Рейтинг@Mail.ru
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/zelenskiy-anonsiroval-novyy-kontrnastup-1135168623.html
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским и анонсировал новое контрнаступление. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T08:11
2024-02-23T08:12
владимир зеленский (президент украины)
украина
минские соглашения
политика
россия
новости сво
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4dbf31ab16d53bfdf716ed87f6221336.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским и анонсировал новое контрнаступление."Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.Запретив ранее своим указом любые переговоры с РФ, теперь он сказал о том, что официально Киеву не делалось предложений об уступках части территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", - заявил он.Зеленский признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении. "Это не тупиковая ситуация", - сказал он.Зеленский также снова стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения."Мы говорим партнерам, что это нечестно, и если партнеры обладают этими системами, почему не дать их нам", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Москва не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от Запада.Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Минские соглашенияПервый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политологВариантов не просматривается: Лавров о переговорах по УкраинеКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
украина
россия
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134873360_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e27b0f2e27af8f6b077d61b52a005667.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), украина, минские соглашения, политика, россия, новости сво, черное море
Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море

Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и отказался от повторения Минских соглашений

08:11 23.02.2024 (обновлено: 08:12 23.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским и анонсировал новое контрнаступление.
"Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Запретив ранее своим указом любые переговоры с РФ, теперь он сказал о том, что официально Киеву не делалось предложений об уступках части территорий в обмен на членство в ЕС и НАТО. "Никто никогда официально не делал нам таких предложений, только в СМИ, только какие-то голоса", - заявил он.
Зеленский признал, что ВСУ не хватает боеприпасов, а у России преимущество в воздухе. При этом он отказался признать, что Украина находится в безвыходном положении. "Это не тупиковая ситуация", - сказал он.
Зеленский также снова стал выпрашивать у Запада дальнобойные вооружения.
"Мы говорим партнерам, что это нечестно, и если партнеры обладают этими системами, почему не дать их нам", - сказал он.
Зеленский заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление. "Задача номер один – развить наш успех в Черном море. И мы это сделаем. Я не стану сейчас углубляться в детали, однако их ждут сюрпризы. Я имею в виду Россию", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля заявил, что Москва не отказывалась и не отказывается от переговоров, в отличие от Запада.
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в конце ноября 2023 года заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

Минские соглашения

Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политолог
Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
Кремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
 
Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаМинские соглашенияПолитикаРоссияНовости СВОЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:42ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
08:30МИД РФ: Литвы пытается создать трудности россиянам и белорусам
08:11Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
07:51День защитника Отечества в России: справка
07:39На этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификат
07:04"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей с новых регионов
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 23 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 23 февраля
22:59Главное за день: 22 февраля
22:39Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
22:03Главные новости Крыма: 22 февраля
21:22Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
21:20Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
21:01Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
20:49В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
20:35ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
20:01Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
19:57Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена 1:36
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
Лента новостейМолния