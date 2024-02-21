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72% украинцев хотят переговоров и молчат об этом – мнение политолога - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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72% украинцев хотят переговоров и молчат об этом – мнение политолога
72% украинцев хотят переговоров и молчат об этом – мнение политолога - РИА Новости Крым, 21.02.2024
72% украинцев хотят переговоров и молчат об этом – мнение политолога
Все больше украинцев хотят начать переговоры с Россией, но в стране нет политической силы, способной представить их интересы. Так политолог Сергей Михеев... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T19:45
2024-02-21T19:45
мнения
политика
украина
россия
сергей михеев
социология
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Все больше украинцев хотят начать переговоры с Россией, но в стране нет политической силы, способной представить их интересы. Так политолог Сергей Михеев прокомментировал РИА Новости Крым результаты соцопроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии.На вопрос, должна ли Украина искать дипломатический путь решения конфликта, утвердительно ответили 72% опрошенных, тогда как в мае 2022 года с этим были согласны 59% респондентов. Таким образом, менее чем за год количество желающих начала переговоров с Россией выросло на 13%."Ситуация для Украины ухудшается, и это не может не влиять на настроение населения. Но проблема в том, что мы пока не видим какого-то изменения в украинской политической жизни. Все более-менее несогласные с властью убиты, посажены, изгнаны, запуганы или куплены. Поэтому настроения, может быть, и меняются в сторону переговоров, но дальше-то что? Как это практически может быть выражено? Я не вижу никого, кто мог бы при нынешнем раскладе власти это настроение народа выражать на политической арене", - объяснил эксперт.Но при этом интересен уже сам факт, что на Украине стали публиковать результаты таких исследований, заявил Михеев. Обычно в военное время такая информация не распространяется.Интересно, что, по результатам того же исследования, значительно снизилась вера украинцев в победу. Так, в мае 2022 года 80% опрошенных граждан Украины верили в безоговорочную победу, еще 15% выбрали вариант ответа, что победит "скорее Украина, чем Россия". В начале февраля 2024 года эти цифры составили соответственно 60% и 29%. То есть доля украинцев, абсолютно уверенных в победе над Россией, по версии украинского института, снизилась на 20%.Этот опрос проводился с 5 по 10 февраля, на фоне отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского, провала в Сенате США голосования по вопросу выделения военной помощи Украине, успешных действий Вооруженных сил Российской Федерации и результативных ударов по объектам украинского ВПК.Читайте также на РИА Новости Крым:Крынки полностью под контролем ВС РФ – Путин Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - ПутинАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – Шойгу
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мнения, политика, украина, россия, сергей михеев, социология, опрос
72% украинцев хотят переговоров и молчат об этом – мнение политолога

Желающие переговоров с Россией украинцы никогда не будут услышаны - политолог

19:45 21.02.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Все больше украинцев хотят начать переговоры с Россией, но в стране нет политической силы, способной представить их интересы. Так политолог Сергей Михеев прокомментировал РИА Новости Крым результаты соцопроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии.
На вопрос, должна ли Украина искать дипломатический путь решения конфликта, утвердительно ответили 72% опрошенных, тогда как в мае 2022 года с этим были согласны 59% респондентов. Таким образом, менее чем за год количество желающих начала переговоров с Россией выросло на 13%.
"Ситуация для Украины ухудшается, и это не может не влиять на настроение населения. Но проблема в том, что мы пока не видим какого-то изменения в украинской политической жизни. Все более-менее несогласные с властью убиты, посажены, изгнаны, запуганы или куплены. Поэтому настроения, может быть, и меняются в сторону переговоров, но дальше-то что? Как это практически может быть выражено? Я не вижу никого, кто мог бы при нынешнем раскладе власти это настроение народа выражать на политической арене", - объяснил эксперт.
Но при этом интересен уже сам факт, что на Украине стали публиковать результаты таких исследований, заявил Михеев. Обычно в военное время такая информация не распространяется.
"Вот это, может быть, является каким-то сигналом. Раз кто-то опубликовал такие данные, то может быть, есть и те, кто заинтересован в таких опросах и готов двигаться в сторону переговоров. Но пока этого не видно. Население Украины безмолвствует, по большому счету", - подвел итоги политолог.
Интересно, что, по результатам того же исследования, значительно снизилась вера украинцев в победу. Так, в мае 2022 года 80% опрошенных граждан Украины верили в безоговорочную победу, еще 15% выбрали вариант ответа, что победит "скорее Украина, чем Россия". В начале февраля 2024 года эти цифры составили соответственно 60% и 29%. То есть доля украинцев, абсолютно уверенных в победе над Россией, по версии украинского института, снизилась на 20%.
Этот опрос проводился с 5 по 10 февраля, на фоне отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на эту должность Александра Сырского, провала в Сенате США голосования по вопросу выделения военной помощи Украине, успешных действий Вооруженных сил Российской Федерации и результативных ударов по объектам украинского ВПК.
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