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В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине
В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине - РИА Новости Крым, 07.02.2024
В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине
В сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T23:13
2024-02-07T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА Новости.Отмечается, что предложенный документ не набрал достаточного количество голосов для прохождения процедуры голосования.Компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе, был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией после того как они заблокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Законопроект сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.В среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. И заявил о том, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Что не позволит Конгрессу США проголосовать за помощь УкраинеПроект Сената США о помощи Киеву - что предлагается50 миллиардов Киеву – спусковой крючок для политических процессов в ЕС
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РИА Новости Крым
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4.7
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сша, украина, израиль, в мире
В сенате США заблокировали компромиссный проект о помощи Украине

Компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю заблокирован в сенате США

23:13 07.02.2024 (обновлено: 23:19 07.02.2024)
 
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне
© MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает выделение дополнительного финансирования на помощь Украине и Израилю. Об этом со ссылкой на результаты голосования сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предложенный документ не набрал достаточного количество голосов для прохождения процедуры голосования.
Компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю, а также на урегулирование ситуации на южной границе, был предложен американскими сенаторами в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией после того как они заблокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Законопроект сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
В среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. И заявил о том, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.
Ранее сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
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