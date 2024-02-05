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Проект Сената США о помощи Киеву - что предлагается

Проект Сената США о помощи Киеву - что предлагается - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Проект Сената США о помощи Киеву - что предлагается

Сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Его уже поддержал президент страны Джо Байден, а спикер... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T08:14

2024-02-05T08:14

2024-02-05T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Его уже поддержал президент страны Джо Байден, а спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ обречен на провал, пишет РИА Новости. Согласно тексту законопроекта, из 118,28 млрд долларов Израилю предлагается выделить 14,1 млрд, еще 20,2 млрд долларов – на охрану границы, 4,83 млрд на помощь партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе. Остальное – на прямое или опосредованные финансирование Украины. В рамках помощи Киеву предлагается направить 60,06 млрд долларов. В том числе 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского военно-промышленного комплекса, 15 млрд долларов на обучение и подготовку украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, еще 20 млрд долларов на замещение складов в США.Президент Джо Байден поддержал документ. "Сенат сделал свою работу для охраны границ, - сказал он. - Дело остается за республиканцами в палате представителей". В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что предложенный законопроект не оправдал ожиданий его коллег по партии. И назвал инициативу обреченной на провал. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуостровеПоставляемое Украине оружие уже "всплыло" в Газе и Скандинавии – ЛавровПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, джозеф байден, президент сша (joseph biden), экономика, в мире, новости