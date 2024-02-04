https://crimea.ria.ru/20240204/ukraina-nadoela-vsem-v-krymu-otsenili-slova-dudy-o-poluostrove-1134680794.html

Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове

Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове

Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T12:34

2024-02-04T12:34

2024-02-04T13:38

эксклюзивы риа новости крым

юрий гемпель

мнения

крым

государственный совет рк (госсовет)

анджей дуда

польша

украина

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/04/1134680960_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9191d0c87d1d7f2cc4bb2428a9e8f273.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова Киеву и в целом об усталости Европы от украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам Гемпеля, в Европе, хоть и медленно, приходит осознание, что вся ситуация вокруг Украины, прежде всего негативно влияет на экономическое положение самих европейцев. То, что политики ЕС сегодня начинают "вспоминать" историю Крыма и России, является одним из подтверждений этого осознания, считает он."В конце концов, сам "украинский вопрос" уже настолько надоел европейцам, что многие склонны завершить поддержку Украины в том объеме, в котором она ее сегодня получает. Эта помощь продолжается в основном благодаря давлению англосаксов, тогда как сама экономика Европы разрушается, о чем свидетельствуют массовые акции протеста фермеров", - подытожил глава комитета Госсовета РК.Анджей Дуда накануне в интервью одному из польских Youtube-каналов признал, что Крым исторически принадлежал России. Польский лидер также усомнился в способности Украины установить контроль над полуостровом. Слова Дуды подвергли критике украинские, а также некоторые польские политики.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионом по Уставу ООН.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе УкраиныПутин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюПочему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США

https://crimea.ria.ru/20240204/slova-dudy-o-kryme-stali-shokom-dlya-kieva---politik-1134676710.html

крым

польша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, мнения, крым, государственный совет рк (госсовет), анджей дуда, польша, украина, россия, политика