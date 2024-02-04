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Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове
Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T12:34
2024-02-04T13:38
эксклюзивы риа новости крым
юрий гемпель
мнения
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государственный совет рк (госсовет)
анджей дуда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова Киеву и в целом об усталости Европы от украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам Гемпеля, в Европе, хоть и медленно, приходит осознание, что вся ситуация вокруг Украины, прежде всего негативно влияет на экономическое положение самих европейцев. То, что политики ЕС сегодня начинают "вспоминать" историю Крыма и России, является одним из подтверждений этого осознания, считает он."В конце концов, сам "украинский вопрос" уже настолько надоел европейцам, что многие склонны завершить поддержку Украины в том объеме, в котором она ее сегодня получает. Эта помощь продолжается в основном благодаря давлению англосаксов, тогда как сама экономика Европы разрушается, о чем свидетельствуют массовые акции протеста фермеров", - подытожил глава комитета Госсовета РК.Анджей Дуда накануне в интервью одному из польских Youtube-каналов признал, что Крым исторически принадлежал России. Польский лидер также усомнился в способности Украины установить контроль над полуостровом. Слова Дуды подвергли критике украинские, а также некоторые польские политики.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионом по Уставу ООН.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе УкраиныПутин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюПочему Украина не вернет Крым – ответ конгрессмена США
https://crimea.ria.ru/20240204/slova-dudy-o-kryme-stali-shokom-dlya-kieva---politik-1134676710.html
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юрий гемпель, мнения, крым, государственный совет рк (госсовет), анджей дуда, польша, украина, россия, политика
Украина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуострове

Слова Дуды о Крыме говорят об усталости европейцев от Украины – депутат Госсовета РК

12:34 04.02.2024 (обновлено: 13:38 04.02.2024)
 
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма свидетельствует об осознании европейцами невозможности "возвращения" полуострова Киеву и в целом об усталости Европы от украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Более-менее здравомыслящие политики осознают, что Крым останется в составе России навсегда. И как бы не пытались эту правду скрыть или извратить, она все равно всегда побеждает, и это сегодня мы видим по тем заявлениям, которые звучат в том числе из уст лидеров недружественных нам европейских государств", – сказал депутат Госсовета республики.
По словам Гемпеля, в Европе, хоть и медленно, приходит осознание, что вся ситуация вокруг Украины, прежде всего негативно влияет на экономическое положение самих европейцев. То, что политики ЕС сегодня начинают "вспоминать" историю Крыма и России, является одним из подтверждений этого осознания, считает он.
"В конце концов, сам "украинский вопрос" уже настолько надоел европейцам, что многие склонны завершить поддержку Украины в том объеме, в котором она ее сегодня получает. Эта помощь продолжается в основном благодаря давлению англосаксов, тогда как сама экономика Европы разрушается, о чем свидетельствуют массовые акции протеста фермеров", - подытожил глава комитета Госсовета РК.
Анджей Дуда накануне в интервью одному из польских Youtube-каналов признал, что Крым исторически принадлежал России. Польский лидер также усомнился в способности Украины установить контроль над полуостровом. Слова Дуды подвергли критике украинские, а также некоторые польские политики.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему Крым является российским регионом по Уставу ООН.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий ГемпельМненияКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Анджей ДудаПольшаУкраинаРоссияПолитика
 
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