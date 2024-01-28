https://crimea.ria.ru/20240128/v-krymu-khotyat-priznat-nezakonnymi-gody-nakhozhdeniya-v-sostave-ukrainy-1134512911.html

В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины - РИА Новости Крым, 28.01.2024

В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе Украины

Крым намерен инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T11:29

2024-01-28T11:29

2024-01-28T11:29

украина

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

мнения

новости крыма

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637557_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_871288b73ef59e49d990139ab89a2dc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Крым намерен инициировать вопрос признания незаконными и юридически ничтожными годы нахождения полуострова в составе независимой Украины, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Кроме того, по его словам, специальная рабочая группа также продолжает работу по обоснованию признания незаконными актов 1954 года, согласно которым полуостров был передан из РСФСР в состав УССР."Мы проводили в 1991 году в Крыму референдум о государственном статусе именно для того, чтобы активно участвовать в обновлении СССР, в том числе - в разработке и подписании нового союзного договора. Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное - оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами", - подчеркнул Константинов.Первый крымский референдум – как это было: видео >>В Крымской области, переданной в состав УССР в 1954 году, 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Это был первый плебисцит в истории СССР. По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.На основании результатов референдума 12 февраля 1991 года Верховная рада Украины приняла закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики", при этом вторая часть вопроса, вынесенного на референдум - о повышении статуса Крыма до уровня субъекта СССР и участника Союзного договора - в данном законе не была учтена.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Развал Советского Союза: когда была пройдена точка невозвратаПоследняя весна Советского Союза: можно ли было спасти СССР?30 лет независимости: продолжится ли распад Украины

https://crimea.ria.ru/20240120/referendum-spaseniya-kak-krym-zaschitilsya-ot-natsionalizma-v-1991-godu-1134333963.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, мнения, новости крыма, политика