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Первый крымский референдум – как это было: видео - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Первый крымский референдум – как это было: видео
Первый крымский референдум – как это было: видео - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Первый крымский референдум – как это было: видео
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T10:52
2024-01-20T10:52
крым
праздники и памятные даты
видео
общество
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20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.Значимость первому крымскому референдуму предает и то, что он стал попыткой решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский референдум 1991 года
Крымский референдум 1991 года
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крым, праздники и памятные даты, видео, общество, новости крыма, видео, день республики крым
Первый крымский референдум – как это было: видео
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
2024-01-20T10:52
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Первый крымский референдум – как это было: видео

Первый Всекрымский референдум: видео

10:52 20.01.2024
 
Читать в
20 января в Крыму отмечают День республики. Праздник был установлен в 2009 году, после воссоединения Крыма с Россией власти региона внесли эту дату в закон РК "О праздниках и памятных датах в Республике Крым". История этого дня связана с состоявшимся в январе 1991 года Всекрымским референдумом, на котором большинство крымчан высказались за автономию полуострова.
Впервые в истории Советского союза полуостров получил автономию в 1921 году и следующие 24 года назывался Крымская АССР. Однако в 1945 году был лишен самостоятельности и стал Крымской областью. Спустя почти полвека – 20 января 1991 года – произошел первый в истории Союза референдум. В тот исторический день 81% крымчан пришли на избирательные участки, чтобы ответить на единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Более 93% жителей полуострова проголосовали "за" автономию.
Значимость первому крымскому референдуму предает и то, что он стал попыткой решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Кроме того, специалисты считают, что плебисцит 1991 года подготовил почву для воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
 
КрымПраздники и памятные датыВидеоОбществоНовости КрымаДень Республики Крым
 
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