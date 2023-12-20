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Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T20:39
2023-12-20T20:39
2023-12-20T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джона Кирби.При этом в Белом Доме понимают, что вопрос не решится "на этой неделе", но считают, что переговоры с сенаторами "движутся в правильном направлении"."Мы просим республиканцев в конгрессе не затягивать с этим", — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныКак долго США будут помогать Украине"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины
https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html
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сша, конгресс сша, деньги, украина, в мире, джон кирби, энтони блинкен, новости
Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
Белый дом надеется на согласование помощи для Украины в начале года - Кирби
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джона Кирби.
"Время не на нашей стороне. Нам нужно получить это финансирование как можно скорее. Похоже, что это случится скорее в начале января, но чем раньше, тем лучше", — сказал он на брифинге.
При этом в Белом Доме понимают, что вопрос не решится "на этой неделе", но считают, что переговоры с сенаторами "движутся в правильном направлении".
"Мы просим республиканцев в конгрессе не затягивать с этим", — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении… Мы должны продолжать поддержку, чтобы помочь Украине войти в стадию, когда она сможет сама стоять на ногах ", - сказал он на пресс-конференции, подводя итоги работы американского дипведомства за уходящий год.
7 декабря Сенат США заблокировал
законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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