https://crimea.ria.ru/20231220/budet-pozdno-belyy-dom-prosit-kongress-ssha-uskorit-pomosch-kievu-1133694043.html

Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву

Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву

Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T20:39

2023-12-20T20:39

2023-12-20T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Белый дом просит Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине и надеется, что это случится в начале следующего года, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джона Кирби.При этом в Белом Доме понимают, что вопрос не решится "на этой неделе", но считают, что переговоры с сенаторами "движутся в правильном направлении"."Мы просим республиканцев в конгрессе не затягивать с этим", — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме считают высоким риск поражения УкраиныКак долго США будут помогать Украине"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины

https://crimea.ria.ru/20231220/mobilizatsiya-po-ukrainski-gde-zelenskiy-naydet-500-tysyach-chelovek-dlya-vsu-1133681309.html

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