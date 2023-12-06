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В Белом доме считают высоким риск поражения Украины

В Белом доме считают высоким риск поражения Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Белом доме считают высоким риск поражения Украины

Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны, США высоко оценивают риск этого, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T19:29

2023-12-06T19:29

2023-12-06T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны, США высоко оценивают риск этого, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Президент США Джо Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президентом. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат 8 января.Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы не помощь Запада, прежде всего США. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Америка поймет свою ошибку позже, но пока ее поддержка киевскому режиму продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Салливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – КиселевБолгария не станет поставлять бронетехнику Украине

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сша, новости, в мире, россия, украина