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В Белом доме считают высоким риск поражения Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
В Белом доме считают высоким риск поражения Украины - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны, США высоко оценивают риск этого, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны, США высоко оценивают риск этого, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Президент США Джо Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президентом. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат 8 января.Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы не помощь Запада, прежде всего США. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Америка поймет свою ошибку позже, но пока ее поддержка киевскому режиму продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Салливан подтвердил прекращение поставок оружия Украине Почему Россия не может потерпеть поражение в СВО – КиселевБолгария не станет поставлять бронетехнику Украине
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РИА Новости Крым
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сша, новости, в мире, россия, украина
В Белом доме считают высоким риск поражения Украины

Украина может проиграть конфликт – Белый дом

19:29 06.12.2023
 
© SAUL LOEBДжон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, выступает на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме. Фото AFP
© SAUL LOEB
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Украина потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи с американской стороны, США высоко оценивают риск этого, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", – цитирует Кирби РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.
Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президентом. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат 8 января.
Во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств.
Украина не выдержала бы и дня военных действий с Россией, если бы не помощь Запада, прежде всего США. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Америка поймет свою ошибку позже, но пока ее поддержка киевскому режиму продолжится – до тех пор, пока "семейство Байденов" остается у власти.
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