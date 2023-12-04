https://crimea.ria.ru/20231204/bolgariya-ne-stanet-postavlyat-bronetekhniku-ukraine-1133295978.html
Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте главы... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T14:38
2023-12-04T14:38
2023-12-04T15:05
болгария
украина
поставки западного оружия украине
европейский союз
нато
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте главы государства.Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД."Президент Румен Радев вернул для нового обсуждения в парламенте закон "О ратификации соглашения о безвозмездном предоставлении Украине бронетехники". В мотивах к вето отмечается, что народные представители были недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет объективно оценить, является ли предоставляемая техника необходимой для самой Болгарии", – говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что при принятии решения не были учтены потребности МВД страны, а также Главных управлений Пограничной полиции и Пожарной безопасности. При этом бронированная транспортная техника повышенной проходимости, о которой шла речь в документе, может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.В обращении к депутатам глава государства обратил внимание, что ратификация соглашения лишит страну военной техники с имеющимся вооружением и запасными частями. При этом техника, которая может быть дополнительно предоставлена Украине, не должна быть востребована в самой Болгарии. Это обстоятельство недостаточно хорошо исследовано народными избранниками, добавил президент."Видно, что большинство депутатов на момент голосования не знали о конкретном перечне оборудования, которое предлагается передать Украине. Проведение двух голосований в течение одного дня еще больше ограничило возможности депутатов ознакомиться с точными параметрами соглашения до его ратификации", – полагает Радев.Он также обратил внимание, что при этом не предпринимается никаких шагов по приобретению новой бронетехники и не известно, планируется ли это и когда. При этом в проекте бюджета на 2024 год не предусмотрены средства на приобретение оборудования, необходимого для выполнения задач МВД в военное время.Политолог Андрей Никифоров ранее заметил, что разногласия внутри Евросоюза по поводу предоставления новых траншей военной помощи Киеву стали тенденцией, свидетельствующей о том, что этот источник денег и оружия для Киева иссякает.Читайте также на РИА Новости Крым:План "Б" по-европейски: что нового придумают для Украины в ЕСПригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите в 2024 годуСловакия расширила запрет на поставку продукции из Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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болгария, украина, поставки западного оружия украине, европейский союз, нато, новости
Болгария не станет поставлять бронетехнику Украине
Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине бронетехники
14:38 04.12.2023 (обновлено: 15:05 04.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму бронетехники и техники повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, произведенных примерно 40 лет назад. Они не используются силовиками и хранятся на складах болгарского МВД.
"Президент Румен Радев вернул для нового обсуждения в парламенте закон "О ратификации соглашения о безвозмездном предоставлении Украине бронетехники". В мотивах к вето отмечается, что народные представители были недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет объективно оценить, является ли предоставляемая техника необходимой для самой Болгарии", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что при принятии решения не были учтены потребности МВД страны, а также Главных управлений Пограничной полиции и Пожарной безопасности. При этом бронированная транспортная техника повышенной проходимости, о которой шла речь в документе, может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.
"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом", - сказал Радев и напомнил о наводнении в Карлово и Царево, когда МВД потребовалась поддержка армии, чтобы своевременно и эффективно оказать помощь населению.
В обращении к депутатам глава государства обратил внимание, что ратификация соглашения лишит страну военной техники с имеющимся вооружением и запасными частями. При этом техника, которая может быть дополнительно предоставлена Украине, не должна быть востребована в самой Болгарии. Это обстоятельство недостаточно хорошо исследовано народными избранниками, добавил президент.
"Видно, что большинство депутатов на момент голосования не знали о конкретном перечне оборудования, которое предлагается передать Украине. Проведение двух голосований в течение одного дня еще больше ограничило возможности депутатов ознакомиться с точными параметрами соглашения до его ратификации", – полагает Радев.
Он также обратил внимание, что при этом не предпринимается никаких шагов по приобретению новой бронетехники и не известно, планируется ли это и когда. При этом в проекте бюджета на 2024 год не предусмотрены средства на приобретение оборудования, необходимого для выполнения задач МВД в военное время.
Политолог Андрей Никифоров ранее заметил
, что разногласия внутри Евросоюза по поводу предоставления новых траншей военной помощи Киеву стали тенденцией, свидетельствующей о том, что этот источник денег и оружия для Киева иссякает.
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