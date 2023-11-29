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Пригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите в 2024 году

Пригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите в 2024 году - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Пригласят ли Украину в НАТО на юбилейном саммите в 2024 году

Министры иностранных дел стран-членов НАТО заявили, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем юбилейном саммите организации в 2024 году в... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T15:36

2023-11-29T15:36

2023-11-29T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Министры иностранных дел стран-членов НАТО заявили, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем юбилейном саммите организации в 2024 году в Вашингтоне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.Сийярто также отметил, что заседание совета Украина-НАТО на министерском уровне состоялось вопреки многолетним протестам Будапешта из-за нарушения прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.Заседание совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел состоялось 29 ноября. Согласно итоговому документу, Североатлантический альянс разрабатывает дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с организацией.В частности, планируется "преобразовать всеобъемлющий пакет помощи в многолетнюю программу по содействию в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и по поддержке сдерживания и обороны Украины в долгосрочной перспективе".В НАТО также сообщили о разработке новых проектов по разминированию, медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих и развитию оборонно-промышленного потенциала Украины на основе стратегического обзора оборонных закупок.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления армией.Военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что ни организационно, ни по системе управления, ни стратегией и тактикой, ВСУ никак не приблизились к состоянию армий НАТО. По его словам, ВСУ пока еще способны оказывать хоть какое-то сопротивление именно благодаря отличию от армий Североатлантического альянса.Президент Украины Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, и именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Путин также выразил уверенность в том, что членство в Североатлантическом альянсе не повысит безопасность самой Украины и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частямКонец близок: почему НАТО уже не поможет ЗеленскомуСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, нато, украина, в мире, политика, петер сийярто, новости