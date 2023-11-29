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Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ
Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ
Вооруженные силы Украины ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО, единственное "соответствие требованиям" блока заключается в готовности... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T14:41
2023-11-29T14:41
2023-11-29T14:41
александр хроленко
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым, Оленева Галина. Вооруженные силы Украины ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО, единственное "соответствие требованиям" блока заключается в готовности киевского режима гнать на убой неподготовленных мобилизованных украинцев, хотя это "требование" неприменимо к самим армиям стран Альянса, которые в отличие от ВСУ укомплектованы профессиональными военными. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления армией.Отдаленность от реалий фронта"Это заявление имеет комплементарный характер, учитывая место и формат встречи, на которой это было заявлено. Объективно говоря, ни организационно и по системе управления, ни стратегией и тактикой ВСУ никак не приблизились к состоянию армий НАТО", - констатирует Хроленко.При этом, по мнению военного эксперта, Кулеба, в силу отдаленности от реалий фронта и слабых знаний по военной тематике в целом, не способен осознать следующий факт: ВСУ пока еще способны оказывать хоть какое-то сопротивление именно благодаря отличию от армий блока НАТО.Деревянные солдаты ВСУ"ВСУ за время конфликта не приблизились к армиям НАТО уже и потому, что страны Альянса имеют преимущественно профессиональные армии. Киев же пинками и мордобоем насильно выгоняет мобилизованных на улицы горящих городов. Запад подталкивает киевский режим к геноциду населения на подконтрольной территории", - соответствие требованиям НАТО Хроленко видит только в этом.При этом, чем больше количество мобилизованных, тем хуже качество подготовки украинских войск, их морально-психологическое состояние и просто физические качества, поскольку киевский режим гонит на фронт даже 70-летних."Если призывать в 60-70 лет гражданского человека, то это паника, геноцид. Какое-то время на этом пешие штурмы каким-то образом еще можно гнать. За спинами стоят нацбаты с пулеметами, кому-то помогают психотропные вещества. Пожалуй, это первый конфликт высокой интенсивности, где НАТО так активно и массово применяет психотропные препараты, чтобы люди не боялись и неподготовленными шли в бой. Деревянные солдатики Урфина Джюса под волшебным порошком - гениальное предсказание", - говорит эксперт.В любом случае для обеспечения этого контингента вооружениями ресурсов у Запада нет, поэтому окончательная капитуляция - вопрос времени, убежден собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-планЗеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибраФормирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО
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александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), украина, дмитрий кулеба, мид украины, мнения, нато, политика
Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ
ВСУ ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО - эксперт
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым, Оленева Галина. Вооруженные силы Украины ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО, единственное "соответствие требованиям" блока заключается в готовности киевского режима гнать на убой неподготовленных мобилизованных украинцев, хотя это "требование" неприменимо к самим армиям стран Альянса, которые в отличие от ВСУ укомплектованы профессиональными военными. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления армией.
Отдаленность от реалий фронта
"Это заявление имеет комплементарный характер, учитывая место и формат встречи, на которой это было заявлено. Объективно говоря, ни организационно и по системе управления, ни стратегией и тактикой ВСУ никак не приблизились к состоянию армий НАТО", - констатирует Хроленко.
При этом, по мнению военного эксперта, Кулеба, в силу отдаленности от реалий фронта и слабых знаний по военной тематике в целом, не способен осознать следующий факт: ВСУ пока еще способны оказывать хоть какое-то сопротивление именно благодаря отличию от армий блока НАТО.
"Если бы они стопроцентно соответствовали формату опереточных армий НАТО, стратегия и тактика которых совершенно не коррелируется с реальностью, ВСУ сдались бы гораздо быстрее. Прежде всего, стратегия и тактика НАТО предлагает совершенно самоубийственные варианты ведения боевых действий. На Украине адаптируют под местные реалии то, что им предлагают НАТОвские генералы", - убежден эксперт.
Деревянные солдаты ВСУ
"ВСУ за время конфликта не приблизились к армиям НАТО уже и потому, что страны Альянса имеют преимущественно профессиональные армии. Киев же пинками и мордобоем насильно выгоняет мобилизованных на улицы горящих городов. Запад подталкивает киевский режим к геноциду населения на подконтрольной территории", - соответствие требованиям НАТО Хроленко видит только в этом.
При этом, чем больше количество мобилизованных, тем хуже качество подготовки украинских войск, их морально-психологическое состояние и просто физические качества, поскольку киевский режим гонит на фронт даже 70-летних.
"Если призывать в 60-70 лет гражданского человека, то это паника, геноцид. Какое-то время на этом пешие штурмы каким-то образом еще можно гнать. За спинами стоят нацбаты с пулеметами, кому-то помогают психотропные вещества. Пожалуй, это первый конфликт высокой интенсивности, где НАТО так активно и массово применяет психотропные препараты, чтобы люди не боялись и неподготовленными шли в бой. Деревянные солдатики Урфина Джюса под волшебным порошком - гениальное предсказание", - говорит эксперт.
В любом случае для обеспечения этого контингента вооружениями ресурсов у Запада нет, поэтому окончательная капитуляция - вопрос времени, убежден собеседник агентства.
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