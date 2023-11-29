https://crimea.ria.ru/20231129/derevyannye-soldaty-i-volshebnyy-poroshok-chto-obschego-u-armiy-nato-i-vsu-1133177897.html

Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ

Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Деревянные солдаты и волшебный порошок: что общего у армий НАТО и ВСУ

Вооруженные силы Украины ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО, единственное "соответствие требованиям" блока заключается в готовности... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T14:41

2023-11-29T14:41

2023-11-29T14:41

александр хроленко

эксклюзивы риа новости крым

всу (вооруженные силы украины)

украина

дмитрий кулеба

мид украины

мнения

нато

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133037099_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d97dd1d20118629a8f8907b78a5033d2.jpg

СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым, Оленева Галина. Вооруженные силы Украины ни по каким стандартам не соответствуют армиям блока НАТО, единственное "соответствие требованиям" блока заключается в готовности киевского режима гнать на убой неподготовленных мобилизованных украинцев, хотя это "требование" неприменимо к самим армиям стран Альянса, которые в отличие от ВСУ укомплектованы профессиональными военными. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО с точки зрения технических возможностей, подходов и принципов управления армией.Отдаленность от реалий фронта"Это заявление имеет комплементарный характер, учитывая место и формат встречи, на которой это было заявлено. Объективно говоря, ни организационно и по системе управления, ни стратегией и тактикой ВСУ никак не приблизились к состоянию армий НАТО", - констатирует Хроленко.При этом, по мнению военного эксперта, Кулеба, в силу отдаленности от реалий фронта и слабых знаний по военной тематике в целом, не способен осознать следующий факт: ВСУ пока еще способны оказывать хоть какое-то сопротивление именно благодаря отличию от армий блока НАТО.Деревянные солдаты ВСУ"ВСУ за время конфликта не приблизились к армиям НАТО уже и потому, что страны Альянса имеют преимущественно профессиональные армии. Киев же пинками и мордобоем насильно выгоняет мобилизованных на улицы горящих городов. Запад подталкивает киевский режим к геноциду населения на подконтрольной территории", - соответствие требованиям НАТО Хроленко видит только в этом.При этом, чем больше количество мобилизованных, тем хуже качество подготовки украинских войск, их морально-психологическое состояние и просто физические качества, поскольку киевский режим гонит на фронт даже 70-летних."Если призывать в 60-70 лет гражданского человека, то это паника, геноцид. Какое-то время на этом пешие штурмы каким-то образом еще можно гнать. За спинами стоят нацбаты с пулеметами, кому-то помогают психотропные вещества. Пожалуй, это первый конфликт высокой интенсивности, где НАТО так активно и массово применяет психотропные препараты, чтобы люди не боялись и неподготовленными шли в бой. Деревянные солдатики Урфина Джюса под волшебным порошком - гениальное предсказание", - говорит эксперт.В любом случае для обеспечения этого контингента вооружениями ресурсов у Запада нет, поэтому окончательная капитуляция - вопрос времени, убежден собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-планЗеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибраФормирование единой системы защиты: чем ОДКБ отличается от НАТО

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), украина, дмитрий кулеба, мид украины, мнения, нато, политика