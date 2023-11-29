https://crimea.ria.ru/20231129/proizvodstvo-zapadnogo-oruzhiya-na-ukraine-zakharova-otsenila-biznes-plan-1133171158.html
Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
Идея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T12:05
2023-11-29T12:05
2023-11-29T12:05
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
украина
давид арахамия
владимир зеленский (президент украины)
борис джонсон
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СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Идея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально толкнули Киев на конфликт с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.МО Украины ранее заявило о создании коалиции по развитию наземных средств ПВО из 20 стран. В свою очередь управляемый Западом Киев предложил создать коалицию по развитию оборонной индустрии для локализации производства западного оружия на украинской территории.При этом бизнес-идеи Запада могут быть реализованы только в случае, если Украина будет воевать. В этой связи Захарова оценила недавнее признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, который входил в украинскую переговорную группу, о том, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией. "Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточность киевского режима и полную зависимость от англо-саксонских кукловодов, которые управляют им как заблагорассудится", - убеждена официальный представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание АрахамииЗахарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и ПентагонаЗахарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, давид арахамия, владимир зеленский (президент украины), борис джонсон
Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план
Запад превращает конфликт на Украине в бизнес - Захарова
СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Идея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально толкнули Киев на конфликт с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
МО Украины ранее заявило о создании коалиции по развитию наземных средств ПВО из 20 стран. В свою очередь управляемый Западом Киев предложил создать коалицию по развитию оборонной индустрии для локализации производства западного оружия на украинской территории.
"Заокеанские хозяева Зеленского призвали создать новые объединения по поддержке ВСУ. Таким образом, США и их сателлиты не скрывают своих планов превратить конфликт на Украине просто в выгодный бизнес", - оценила такие шаги Захарова.
При этом бизнес-идеи Запада могут быть реализованы только в случае, если Украина будет воевать. В этой связи Захарова оценила недавнее признание
главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, который входил в украинскую переговорную группу, о том, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
"Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточность киевского режима и полную зависимость от англо-саксонских кукловодов, которые управляют им как заблагорассудится", - убеждена официальный представитель российского МИД.
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