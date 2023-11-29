https://crimea.ria.ru/20231129/proizvodstvo-zapadnogo-oruzhiya-na-ukraine-zakharova-otsenila-biznes-plan-1133171158.html

Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план

Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план - РИА Новости Крым, 29.11.2023

Производство западного оружия на Украине: Захарова оценила бизнес-план

Идея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально... РИА Новости Крым, 29.11.2023

2023-11-29T12:05

2023-11-29T12:05

2023-11-29T12:05

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

украина

давид арахамия

владимир зеленский (президент украины)

борис джонсон

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Идея организовать производство западного оружия на Украине является бизнес-планом англосаксов, которые управляют марионеточным киевским режимом и изначально толкнули Киев на конфликт с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.МО Украины ранее заявило о создании коалиции по развитию наземных средств ПВО из 20 стран. В свою очередь управляемый Западом Киев предложил создать коалицию по развитию оборонной индустрии для локализации производства западного оружия на украинской территории.При этом бизнес-идеи Запада могут быть реализованы только в случае, если Украина будет воевать. В этой связи Захарова оценила недавнее признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии, который входил в украинскую переговорную группу, о том, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией. "Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточность киевского режима и полную зависимость от англо-саксонских кукловодов, которые управляют им как заблагорассудится", - убеждена официальный представитель российского МИД.Читайте также на РИА Новости Крым:Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание АрахамииЗахарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и ПентагонаЗахарова жестко ответила на идею принять Украину в НАТО по частям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, давид арахамия, владимир зеленский (президент украины), борис джонсон