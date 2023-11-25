https://crimea.ria.ru/20231125/politolog-raskryl-podopleku-slov-arakhamii-o-sryve-peregovorov-s-rf-1133053423.html

Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ

Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Политолог раскрыл подоплеку слов Арахамии о срыве переговоров с РФ

Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии – это попытка администрации США переложить ответственность за срыв... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T17:39

2023-11-25T17:39

2023-11-25T17:39

марат баширов

мнения

сша

давид арахамия

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великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Признание главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии – это попытка администрации США переложить ответственность за срыв российско-украинских переговоров на Великобританию в свете предвыборной борьбы в Штатах. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.Ранее Арахамия, который входил в украинскую переговорную группу, заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, при этом тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.По мнению Баширова, британцы знали о подготовке такого варианта событий, срочно назначили экс-премьера Дэвида Кэмерона министром иностранных дел и отправили в Киев "уговаривать" президента Украины Владимира Зеленского. Визит Кэмерона и встреча с Зеленским состоялись 16 ноября.Однако усилия главы британского Форин-офиса, по словам политолога, перебил визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина, который состоялся 20 ноября.Политолог также отметил бурную реакцию в украинском Интернет-сегменте на признание Арахамии.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки в июне продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле. Документ называется "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейСтолтенберг заговорил о провале Киева на поле боя и переговорах с РоссиейПереговоры России и Украины: политолог оценил перспективу

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марат баширов, мнения, сша, давид арахамия, россия, украина, великобритания