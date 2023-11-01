https://crimea.ria.ru/20231101/peregovory-rossii-i-ukrainy-politolog-otsenil-perspektivu-1132488725.html

Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу

Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу

Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T19:31

2023-11-01T19:31

2023-11-01T19:31

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

политика

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир зеленский (президент украины)

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_cc09b66c2d557d725d22731c158c1e08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Шатров также выразил сомнение в том, что Вашингтон, даже если и решит надавить на Киев с целью начать переговоры с Москвой, он не будет поручать эту миссию Зеленскому."Те, кто управляет Зеленским, совершенно неглупые люди, и если им понадобится такой ход в этой затянувшейся войне, мне кажется, Зеленскому они это не предложат, а предложат другому человеку", предполагает аналитик.В то же время и американские правящие круги стали заложниками собственной политики, что также серьезно препятствует возобновлению переговорного процесса, добавил Шатров.В частности, отметил он, что активно управляет процессами военно-промышленный комплекс, которому украинский конфликт выгоден и который использует свои лоббистские возможности для его продолжения.Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие у политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев.Читайте также на РИА Новости Крым:Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник ЗеленскогоКорейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и ЕвропаВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной

https://crimea.ria.ru/20231031/zelenskiy-protiv-zaluzhnogo-vyvedet-li-kiev-voyska-iz-avdeevki-1132424941.html

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), россия, украина