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Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу
Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T19:31
2023-11-01T19:31
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
политика
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Шатров также выразил сомнение в том, что Вашингтон, даже если и решит надавить на Киев с целью начать переговоры с Москвой, он не будет поручать эту миссию Зеленскому."Те, кто управляет Зеленским, совершенно неглупые люди, и если им понадобится такой ход в этой затянувшейся войне, мне кажется, Зеленскому они это не предложат, а предложат другому человеку", предполагает аналитик.В то же время и американские правящие круги стали заложниками собственной политики, что также серьезно препятствует возобновлению переговорного процесса, добавил Шатров.В частности, отметил он, что активно управляет процессами военно-промышленный комплекс, которому украинский конфликт выгоден и который использует свои лоббистские возможности для его продолжения.Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие у политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев.Читайте также на РИА Новости Крым:Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник ЗеленскогоКорейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и ЕвропаВо власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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игорь шатров, политика, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), россия, украина
Переговоры России и Украины: политолог оценил перспективу

Политолог Шатров: о переговорах России и Украины в ближайшее время даже не стоит думать

19:31 01.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Возобновления российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта в ближайшее время не будет. Такое мнение высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Об этом вообще не стоит думать, в ближайшее время уж точно. Если даже не стоит думать о том, что Украина сменит тактику и будет меньше расходовать своих людей, а уж о переговорах (президент Украины Владимир) Зеленский сейчас и помыслить не может, потому что это конец его как политика. Он слишком много говорил о том, что не будет вести никаких переговоров с Россией", – сказал эксперт.
Шатров также выразил сомнение в том, что Вашингтон, даже если и решит надавить на Киев с целью начать переговоры с Москвой, он не будет поручать эту миссию Зеленскому.
"Те, кто управляет Зеленским, совершенно неглупые люди, и если им понадобится такой ход в этой затянувшейся войне, мне кажется, Зеленскому они это не предложат, а предложат другому человеку", предполагает аналитик.
В то же время и американские правящие круги стали заложниками собственной политики, что также серьезно препятствует возобновлению переговорного процесса, добавил Шатров.

"Одно дело – президент Байден и ситуация на Капитолийском холме (в Конгрессе США – ред.). Но в любом случае есть система, которая заставляет американский истеблишмент действовать так, как он действует сейчас. Они сами стали заложниками той ситуации, в которую они толкнули мир", – пояснил политолог.

В частности, отметил он, что активно управляет процессами военно-промышленный комплекс, которому украинский конфликт выгоден и который использует свои лоббистские возможности для его продолжения.
Ранее агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в Москве, сообщило, что перспективы переговоров с Украиной упираются в отсутствие у политической воли у киевского руководства. При этом ряд западных СМИ пишет, что для ВСУ на фронте сложилась патовая ситуация, поэтому, по их мнению, возможен вариант "заморозки" боевых действий по линии соприкосновения и заключение перемирия по одному из сценариев.
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