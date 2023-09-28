https://crimea.ria.ru/20230928/vozglavit-ostatki-ukrainy-nazvan-vozmozhnyy-preemnik-zelenskogo-1131708800.html

Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского

Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Возглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского

Преемником Владимира Зеленского на посту украинского президента может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров, который в глазах США может обеспечить РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T07:59

2023-09-28T07:59

2023-09-28T07:59

украина

владимир зеленский (президент украины)

рустем умеров

марат баширов

политика

сша

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Преемником Владимира Зеленского на посту украинского президента может стать нынешний министр обороны страны Рустем Умеров, который в глазах США может обеспечить баланс интересов в итоговых переговорах по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.По словам политолога, если украинские элиты мыслят "короткими забегами" в формате "украл – спрятал", то США "всегда покупают будущее" посредством воспитанных ими кадров.По мнению Баширова, сейчас Вашингтон возвращается к этой традиционной модели. А уголовное дело против олигарха Игоря Коломойского, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях, направленно именно на то, чтобы сместить Зеленского, убежден аналитик.Ранее обозреватель Ильбер Васфи Сель на страницах dikGAZETE предположил, что Запад размышляет над тем, чтобы заменить Зеленского для завершения украинского конфликта дипломатическим путем.Аналогичного мнения придерживается старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. В своей статье для Asia Times он выразил мнение, что США могут прекратить оказание финансовой и военной поддержки киевскому режиму, после чего президент Зеленский будет отправлен в отставку.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Украину и Зеленского в ближайшем будущем – прогноз политологовСбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конецЗападные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе Зеленского

https://crimea.ria.ru/20230927/vasha-tvar--poluchite-zakharova-o-volne-brezglivosti-zapada-k-zelenskomu-1131696031.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), рустем умеров, марат баширов, политика, сша, в мире, мнения