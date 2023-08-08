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Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец
Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец
Надобность во Владимире Зеленском на посту президента Украины для Запада уже практически отпала, в ближайшее время он лишится власти, а также, возможно, и... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T19:33
2023-08-08T19:33
мнения
сергей горбачев
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Надобность во Владимире Зеленском на посту президента Украины для Запада уже практически отпала, в ближайшее время он лишится власти, а также, возможно, и жизни. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Горбачева, главная задача для Зеленского на данный момент – выживание, причем не только политическое, но и физическое, а вопросы, связанные с его мирными инициативами – лишь риторика, которая позволяет продлить его существование.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что американские спецслужбы ликвидируют Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя и неспособности организовать успешное контрнаступление. По его мнению, Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом и обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за убийство украинского президента.Западная пресса уже задается вопросом, что будет "после Зеленского". Так, издание Politico, ссылаясь на украинского депутата Николая Княжицкого, сообщало, что если "гарант украинской конституции" вдруг умрет, его полномочия будут переданы председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, который, как отмечает ресурс, не имеет высокого уровня доверия среди украинцев, в том числе, и у оппозиционно настроенных к действующей власти. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского.В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет никаких планов на такой случай.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоНазван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасностиЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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Новости
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РИА Новости Крым
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мнения, сергей горбачев, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, новости
Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец

Политолог Горбачев: Зеленский – сбитый летчик, свою роль он уже отыграл

19:33 08.08.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Надобность во Владимире Зеленском на посту президента Украины для Запада уже практически отпала, в ближайшее время он лишится власти, а также, возможно, и жизни. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Зеленский – уже даже не "хромая утка", он – сбитый летчик. Его роль уже сыграна, нет уже ничего, что привлекло бы какое-то внимание к его персоне. Скоро уже станет очевидно, что он абсолютно никому не нужен – ни, понятное дело, украинскому народу, ни тем, кто его к власти и привел. Свое он уже отыграл, нужны другие люди для реализации других задач", – сказал эксперт.
По мнению Горбачева, главная задача для Зеленского на данный момент – выживание, причем не только политическое, но и физическое, а вопросы, связанные с его мирными инициативами – лишь риторика, которая позволяет продлить его существование.

"Думаю, в один прекрасный или не прекрасный день он выпьет не тот кофе, и на этом его история закончится. Ни на что другое он уже не способен, кроме как идти в том фарватере, который он проторил. Ничего нового он придумать не может, его мирный план абсолютно нежизнеспособен. Все его заявления не имеют под собой продолжения, а все действия продиктованы стремлением выжить в данный конкретный момент времени", – уверен политолог.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что американские спецслужбы ликвидируют Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя и неспособности организовать успешное контрнаступление. По его мнению, Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом и обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за убийство украинского президента.
Западная пресса уже задается вопросом, что будет "после Зеленского". Так, издание Politico, ссылаясь на украинского депутата Николая Княжицкого, сообщало, что если "гарант украинской конституции" вдруг умрет, его полномочия будут переданы председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, который, как отмечает ресурс, не имеет высокого уровня доверия среди украинцев, в том числе, и у оппозиционно настроенных к действующей власти. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет никаких планов на такой случай.
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