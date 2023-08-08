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Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец

Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конец

Надобность во Владимире Зеленском на посту президента Украины для Запада уже практически отпала, в ближайшее время он лишится власти, а также, возможно, и... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T19:33

2023-08-08T19:33

2023-08-08T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Надобность во Владимире Зеленском на посту президента Украины для Запада уже практически отпала, в ближайшее время он лишится власти, а также, возможно, и жизни. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Горбачева, главная задача для Зеленского на данный момент – выживание, причем не только политическое, но и физическое, а вопросы, связанные с его мирными инициативами – лишь риторика, которая позволяет продлить его существование.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что американские спецслужбы ликвидируют Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя и неспособности организовать успешное контрнаступление. По его мнению, Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом и обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за убийство украинского президента.Западная пресса уже задается вопросом, что будет "после Зеленского". Так, издание Politico, ссылаясь на украинского депутата Николая Княжицкого, сообщало, что если "гарант украинской конституции" вдруг умрет, его полномочия будут переданы председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, который, как отмечает ресурс, не имеет высокого уровня доверия среди украинцев, в том числе, и у оппозиционно настроенных к действующей власти. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского.В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет никаких планов на такой случай.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные марионетки заканчивают одинаково: Володин о судьбе ЗеленскогоНазван скрытый мотив переговоров США и Украины о гарантиях безопасностиЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, политика, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, новости