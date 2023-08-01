https://crimea.ria.ru/20230801/ukraina-bez-zelenskogo-v-snbo-rasskazali-o-planakh-1130480232.html

Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах

Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на случай, если президент страны Владимир Зеленский умрет, у Киева нет... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T21:30

2023-08-01T21:30

2023-08-01T21:30

алексей данилов

украина

владимир зеленский (президент украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на случай, если президент страны Владимир Зеленский умрет, у Киева нет никаких планов, пишет РИА Новости.Ранее издание Politico, ссылаясь на украинского депутата Николая Княжицкого сообщало, что если "гарант украинской конституции" вдруг умрет, его полномочия будут переданы председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку, который, как отмечает ресурс, не имеет высокого уровня доверия среди украинцев, в том числе, и у оппозиционно настроенных к действующей власти. Уровень его поддержки ниже, чем у Зеленского.По мнению секретаря украинского СНБО, то, какие заявления делает в прессе депутат Княжицкий, вызывает у украинской власти немало вопросов.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев высказал мнение, что в рядах ВСУ растут упаднические настроения, а население Украины испытывает синдром усталости от вала экономических проблем и шок от числа умножающихся военных захоронений. Все это подводит людей к постепенному прозрению, а действующий киевский режим - к его закономерному концу.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской АравииСпасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживаниеУкраина никогда не согласится на замороженный конфликт – Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, новости