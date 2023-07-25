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Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T17:54
2023-07-25T17:54
2023-07-25T17:54
эксклюзивы риа новости крым
мнения
александр хроленко
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в плен вооруженным силам РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя видеообращение, в котором украинские боевики из 189 батальона 123 бригады жалуются на то, что их массово уничтожают в районе Антоновского моста.Соответствующее видео распространилось в Telergam-каналах. Сами украинские военные на камеру констатируют, что их командиры специально направляют солдат на верную гибель, и не сразу докладывают о потерях военнослужащих вышестоящему руководству, чтобы продолжать получать довольствие на погибших, в том числе денежное.Кому война, кому мать родная"Что касается воровства — это национальная идея на Украине. После Советского Союза там было украдено все, что можно. Это отпечаталось в генах, и продолжается в любой ситуации, включая ситуацию боевых действий. Кому война, кому мать родная", — комментирует тему Хроленко.При этом он подчеркивает, что такое положение вещей существует не только внутри украинских подразделений на местах, но и в масштабе всей страны: украинский солдат — расходный материал, и его продают на всех уровнях.Двести процентов потерьПоскольку жизни боевиков ВСУ не имеют ценности для киевского режима и тем более для западников, к этому времени самые подготовленные и мотивированные украинские военнослужащие уже уничтожены, говорит Хроленко.По его мнению, все это не может не деморализовать боевиков, которые и без того в большинстве случаев не имеют тактических навыков: "Естественно, для них лучший способ избежать того, что их там ждет — это сдаться в плен. В противном случае шансов на выживание мало".Деградация и крах"Конечно, там есть оптимисты, опирающиеся на статистику, по которой 40% боевиков ВСУ убивают, а 30% получают ранения. Какой-то шанс уцелеть есть. Но в целом обстановка удручающая. Ни рядовой состав, ни офицеры не скрывают уныния, и это хорошо видно даже из репортажей западных СМИ", — продолжает Хроленко.Уже давно наметившаяся деградация ВСУ, по его мнению, неизбежно охватит все большие массы украинской армии. Это закономерно, поскольку на передовую сейчас отправляют все менее подготовленных военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнениеПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782410_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_2fd04c79aa9cbff619b9aae768dd4407.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
мнения, александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Военный эксперт Хроленко предрек неизбежный крах ВСУ
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в плен вооруженным силам РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя видеообращение, в котором украинские боевики из 189 батальона 123 бригады жалуются на то, что их массово уничтожают в районе Антоновского моста.
Соответствующее видео распространилось в Telergam-каналах. Сами украинские военные на камеру констатируют, что их командиры специально направляют солдат на верную гибель, и не сразу докладывают о потерях военнослужащих вышестоящему руководству, чтобы продолжать получать довольствие на погибших, в том числе денежное.
Кому война, кому мать родная
"Что касается воровства — это национальная идея на Украине. После Советского Союза там было украдено все, что можно. Это отпечаталось в генах, и продолжается в любой ситуации, включая ситуацию боевых действий. Кому война, кому мать родная", — комментирует тему Хроленко.
При этом он подчеркивает, что такое положение вещей существует не только внутри украинских подразделений на местах, но и в масштабе всей страны: украинский солдат — расходный материал, и его продают на всех уровнях.
"Если их не будут вести в бой, если они не будут погибать, то Вашингтон и союзники США перестанут платить Киеву деньги. И все рухнет. Поэтому "могилизация" — единственный способ зарабатывания денег в стране. Ну а для западных кукловодов — "ничего личного, просто бизнес". Столько лет они вели несправедливые войны. На этом хорошо зарабатывают американские ВПК и крутится вот это милитаризованное фашистское государство — США, экстраполируя свою суть на Европу. Украина же просто инструмент этой политики, ее не жалко", — размышляет эксперт.
Двести процентов потерь
Поскольку жизни боевиков ВСУ не имеют ценности для киевского режима и тем более для западников, к этому времени самые подготовленные и мотивированные украинские военнослужащие уже уничтожены, говорит Хроленко.
"Когда западные СМИ пишут, как командир взвода жалуется на 200-процентное уничтожение своего взвода, это значит, что ныне служащие 30 человек пришли после того, как уже были уничтожены 60. Если это экстраполировать на все ВСУ, то можно понять: украинская армия, которая была в феврале прошлого года, давно уничтожена. И еще одна такая же набранная тоже уничтожена. А то, что сейчас удалось призвать еще около миллиона украинцев — распределить по площадям эту ораву людей можно, а мотивировать — нет. Это огромная проблема", — констатирует эксперт.
По его мнению, все это не может не деморализовать боевиков, которые и без того в большинстве случаев не имеют тактических навыков: "Естественно, для них лучший способ избежать того, что их там ждет — это сдаться в плен. В противном случае шансов на выживание мало".
"Конечно, там есть оптимисты, опирающиеся на статистику, по которой 40% боевиков ВСУ убивают, а 30% получают ранения. Какой-то шанс уцелеть есть. Но в целом обстановка удручающая. Ни рядовой состав, ни офицеры не скрывают уныния, и это хорошо видно даже из репортажей западных СМИ", — продолжает Хроленко.
Уже давно наметившаяся деградация ВСУ, по его мнению, неизбежно охватит все большие массы украинской армии. Это закономерно, поскольку на передовую сейчас отправляют все менее подготовленных военнослужащих.
"Результат соответствующий. Сопротивление материала растет и будет выражаться в нежелании идти на фронт, в сдаче в плен при любой возможности. Учитывая, что Украина — многонаселенная, до конца года огромные потери будут восполнять насильственно мобилизованными. Ситуация с дисциплиной и подготовкой личного состава будет деградировать далее. Все это на фоне дефицита боеприпасов. И в этом смысле вопли Зеленского о новых поставках вооружений вообще бессмысленны. Зачем больше танков и пушек, если их нечем заряжать? Объективно нет боеприпасов, ни в США, ни в Европе. Поэтому их крах неизбежен", — убежден военный эксперт.
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