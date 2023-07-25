https://crimea.ria.ru/20230725/spasti-ryadovogo-mykolu-ekspert-otsenil-shansy-boevikov-vsu-na-vyzhivanie-1130290720.html

Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание

Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание

Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T17:54

2023-07-25T17:54

2023-07-25T17:54

эксклюзивы риа новости крым

мнения

александр хроленко

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в плен вооруженным силам РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя видеообращение, в котором украинские боевики из 189 батальона 123 бригады жалуются на то, что их массово уничтожают в районе Антоновского моста.Соответствующее видео распространилось в Telergam-каналах. Сами украинские военные на камеру констатируют, что их командиры специально направляют солдат на верную гибель, и не сразу докладывают о потерях военнослужащих вышестоящему руководству, чтобы продолжать получать довольствие на погибших, в том числе денежное.Кому война, кому мать родная"Что касается воровства — это национальная идея на Украине. После Советского Союза там было украдено все, что можно. Это отпечаталось в генах, и продолжается в любой ситуации, включая ситуацию боевых действий. Кому война, кому мать родная", — комментирует тему Хроленко.При этом он подчеркивает, что такое положение вещей существует не только внутри украинских подразделений на местах, но и в масштабе всей страны: украинский солдат — расходный материал, и его продают на всех уровнях.Двести процентов потерьПоскольку жизни боевиков ВСУ не имеют ценности для киевского режима и тем более для западников, к этому времени самые подготовленные и мотивированные украинские военнослужащие уже уничтожены, говорит Хроленко.По его мнению, все это не может не деморализовать боевиков, которые и без того в большинстве случаев не имеют тактических навыков: "Естественно, для них лучший способ избежать того, что их там ждет — это сдаться в плен. В противном случае шансов на выживание мало".Деградация и крах"Конечно, там есть оптимисты, опирающиеся на статистику, по которой 40% боевиков ВСУ убивают, а 30% получают ранения. Какой-то шанс уцелеть есть. Но в целом обстановка удручающая. Ни рядовой состав, ни офицеры не скрывают уныния, и это хорошо видно даже из репортажей западных СМИ", — продолжает Хроленко.Уже давно наметившаяся деградация ВСУ, по его мнению, неизбежно охватит все большие массы украинской армии. Это закономерно, поскольку на передовую сейчас отправляют все менее подготовленных военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнениеПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), потери всу