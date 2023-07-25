Рейтинг@Mail.ru
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230725/spasti-ryadovogo-mykolu-ekspert-otsenil-shansy-boevikov-vsu-na-vyzhivanie-1130290720.html
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T17:54
2023-07-25T17:54
эксклюзивы риа новости крым
мнения
александр хроленко
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782410_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_3436783ac1a87657076d4b930b684693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в плен вооруженным силам РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя видеообращение, в котором украинские боевики из 189 батальона 123 бригады жалуются на то, что их массово уничтожают в районе Антоновского моста.Соответствующее видео распространилось в Telergam-каналах. Сами украинские военные на камеру констатируют, что их командиры специально направляют солдат на верную гибель, и не сразу докладывают о потерях военнослужащих вышестоящему руководству, чтобы продолжать получать довольствие на погибших, в том числе денежное.Кому война, кому мать родная"Что касается воровства — это национальная идея на Украине. После Советского Союза там было украдено все, что можно. Это отпечаталось в генах, и продолжается в любой ситуации, включая ситуацию боевых действий. Кому война, кому мать родная", — комментирует тему Хроленко.При этом он подчеркивает, что такое положение вещей существует не только внутри украинских подразделений на местах, но и в масштабе всей страны: украинский солдат — расходный материал, и его продают на всех уровнях.Двести процентов потерьПоскольку жизни боевиков ВСУ не имеют ценности для киевского режима и тем более для западников, к этому времени самые подготовленные и мотивированные украинские военнослужащие уже уничтожены, говорит Хроленко.По его мнению, все это не может не деморализовать боевиков, которые и без того в большинстве случаев не имеют тактических навыков: "Естественно, для них лучший способ избежать того, что их там ждет — это сдаться в плен. В противном случае шансов на выживание мало".Деградация и крах"Конечно, там есть оптимисты, опирающиеся на статистику, по которой 40% боевиков ВСУ убивают, а 30% получают ранения. Какой-то шанс уцелеть есть. Но в целом обстановка удручающая. Ни рядовой состав, ни офицеры не скрывают уныния, и это хорошо видно даже из репортажей западных СМИ", — продолжает Хроленко.Уже давно наметившаяся деградация ВСУ, по его мнению, неизбежно охватит все большие массы украинской армии. Это закономерно, поскольку на передовую сейчас отправляют все менее подготовленных военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУНа что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнениеПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782410_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_2fd04c79aa9cbff619b9aae768dd4407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание

Военный эксперт Хроленко предрек неизбежный крах ВСУ

17:54 25.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоенный ВСУ
Военный ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Процесс деградации ВСУ давно запущен и неизбежно приведет киевский режим к краху, при этом единственное спасение для украинских военнослужащих — сдаваться в плен вооруженным силам РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя видеообращение, в котором украинские боевики из 189 батальона 123 бригады жалуются на то, что их массово уничтожают в районе Антоновского моста.
Соответствующее видео распространилось в Telergam-каналах. Сами украинские военные на камеру констатируют, что их командиры специально направляют солдат на верную гибель, и не сразу докладывают о потерях военнослужащих вышестоящему руководству, чтобы продолжать получать довольствие на погибших, в том числе денежное.

Кому война, кому мать родная

"Что касается воровства — это национальная идея на Украине. После Советского Союза там было украдено все, что можно. Это отпечаталось в генах, и продолжается в любой ситуации, включая ситуацию боевых действий. Кому война, кому мать родная", — комментирует тему Хроленко.
При этом он подчеркивает, что такое положение вещей существует не только внутри украинских подразделений на местах, но и в масштабе всей страны: украинский солдат — расходный материал, и его продают на всех уровнях.

"Если их не будут вести в бой, если они не будут погибать, то Вашингтон и союзники США перестанут платить Киеву деньги. И все рухнет. Поэтому "могилизация" — единственный способ зарабатывания денег в стране. Ну а для западных кукловодов — "ничего личного, просто бизнес". Столько лет они вели несправедливые войны. На этом хорошо зарабатывают американские ВПК и крутится вот это милитаризованное фашистское государство — США, экстраполируя свою суть на Европу. Украина же просто инструмент этой политики, ее не жалко", — размышляет эксперт.

Двести процентов потерь

Поскольку жизни боевиков ВСУ не имеют ценности для киевского режима и тем более для западников, к этому времени самые подготовленные и мотивированные украинские военнослужащие уже уничтожены, говорит Хроленко.

"Когда западные СМИ пишут, как командир взвода жалуется на 200-процентное уничтожение своего взвода, это значит, что ныне служащие 30 человек пришли после того, как уже были уничтожены 60. Если это экстраполировать на все ВСУ, то можно понять: украинская армия, которая была в феврале прошлого года, давно уничтожена. И еще одна такая же набранная тоже уничтожена. А то, что сейчас удалось призвать еще около миллиона украинцев — распределить по площадям эту ораву людей можно, а мотивировать — нет. Это огромная проблема", — констатирует эксперт.

По его мнению, все это не может не деморализовать боевиков, которые и без того в большинстве случаев не имеют тактических навыков: "Естественно, для них лучший способ избежать того, что их там ждет — это сдаться в плен. В противном случае шансов на выживание мало".
Деградация и крах
"Конечно, там есть оптимисты, опирающиеся на статистику, по которой 40% боевиков ВСУ убивают, а 30% получают ранения. Какой-то шанс уцелеть есть. Но в целом обстановка удручающая. Ни рядовой состав, ни офицеры не скрывают уныния, и это хорошо видно даже из репортажей западных СМИ", — продолжает Хроленко.
Уже давно наметившаяся деградация ВСУ, по его мнению, неизбежно охватит все большие массы украинской армии. Это закономерно, поскольку на передовую сейчас отправляют все менее подготовленных военнослужащих.

"Результат соответствующий. Сопротивление материала растет и будет выражаться в нежелании идти на фронт, в сдаче в плен при любой возможности. Учитывая, что Украина — многонаселенная, до конца года огромные потери будут восполнять насильственно мобилизованными. Ситуация с дисциплиной и подготовкой личного состава будет деградировать далее. Все это на фоне дефицита боеприпасов. И в этом смысле вопли Зеленского о новых поставках вооружений вообще бессмысленны. Зачем больше танков и пушек, если их нечем заряжать? Объективно нет боеприпасов, ни в США, ни в Европе. Поэтому их крах неизбежен", — убежден военный эксперт.

Читайте также на РИА Новости Крым:
"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ
На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение
Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлександр ХроленкоВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:55Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
18:31COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
18:12Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
17:59Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
17:54Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
17:45Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
17:13Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
17:05Срок восстановления Крымского моста продлен
16:52Увеличен возраст призыва на военную службу
16:43Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
16:10Крымский мост открыт
15:57Крымский мост закрыт
15:50Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей
15:22Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра
15:10В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО
14:41Машина слетела в кювет на востоке Крыма – ранена женщина
14:26В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж
13:44Единая справка участника спецоперации должна действовать по всей России
13:12Тайник с наркотиками обнаружен по геолокации в телефонах жителей Армянска
12:41Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
Лента новостейМолния