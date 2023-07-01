https://crimea.ria.ru/20230701/na-chto-esche-gotov-zelenskiy-radi-mesta-v-predbannike-zapada---mnenie-1129749841.html

На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение

На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение - РИА Новости Крым, 01.07.2023

На что еще готов Зеленский ради места в "предбаннике Запада" - мнение

Киевский лидер Владимир Зеленский готов пожертвовать тысячами украинцев ради возможности попасть в "предбанник Запада". Об этом заявил вице-спикер Совфеда... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T15:23

2023-07-01T15:23

2023-07-01T15:23

украина

нато

сво

совет федерации

константин косачев

политика

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Киевский лидер Владимир Зеленский готов пожертвовать тысячами украинцев ради возможности попасть в "предбанник Запада". Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Так он оценил заявление Зеленского о желании "показать результат на поле боя" к саммиту НАТО.При этом все его попытки не оцениваются западными политиками, которые не спешат давать Украине членство в альянсе, подчеркнул вице-спикер Совфеда."И на саммите придумают какой-то очередной формат "суперпартнера НАТО", который можно будет скормить украинцам, чтобы они продолжали умирать ради картинки "це Европа", - подчеркнул он.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события на поле боя и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта".Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Сам Зеленский в среду на заседании Верховной рады вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. В среду Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".При этом руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что на саммите НАТО в Вильнюсе не будет принято никаких решений, касающихся членства Украины в альянсе.19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Меня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУУкраина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в Вильнюсе"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainu-ne-priglasili-na-sammit-nato-1129680537.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, сво, совет федерации, константин косачев, политика, в мире, мнения