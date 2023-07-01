Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины
Глава дипломатии ЕС Боррель: Украину в скором времени ждут важные события
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА Новости.
"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта. Мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях", - заявил он.
Боррель отметил также, что количество мирных инициатив увеличивается.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Однако сейчас, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом. Накануне Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории.
С 4 июня началось давно анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ. Украинская армия задействовала военных и наемников, подготовленных НАТО и вооруженных западной техникой. Однако ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении. Как указал президент России Владимир Путин, потери украинских сил в 10 раз превышают утраты ВС России. Поэтому никаких шансов у ВСУ в контрнаступлении нет, заключил президент.
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