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Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины
Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T13:19
2023-07-01T13:19
жозеп боррель
европа
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украина
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европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА Новости.Боррель отметил также, что количество мирных инициатив увеличивается.В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Однако сейчас, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом. Накануне Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории.С 4 июня началось давно анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ. Украинская армия задействовала военных и наемников, подготовленных НАТО и вооруженных западной техникой. Однако ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении. Как указал президент России Владимир Путин, потери украинских сил в 10 раз превышают утраты ВС России. Поэтому никаких шансов у ВСУ в контрнаступлении нет, заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опять анонсирует масштабное контрнаступлениеПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступленияМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230627/v-kremle-otreagirovali-na-anonsirovannye-peregovory-po-ukraine-1129664694.html
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жозеп боррель, европа, сво, украина, в мире, новости, европейский союз
Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины

Глава дипломатии ЕС Боррель: Украину в скором времени ждут важные события

13:19 01.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА Новости.
"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта. Мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях", - заявил он.
Боррель отметил также, что количество мирных инициатив увеличивается.
В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Однако сейчас, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом. Накануне Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории.
С 4 июня началось давно анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ. Украинская армия задействовала военных и наемников, подготовленных НАТО и вооруженных западной техникой. Однако ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении. Как указал президент России Владимир Путин, потери украинских сил в 10 раз превышают утраты ВС России. Поэтому никаких шансов у ВСУ в контрнаступлении нет, заключил президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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