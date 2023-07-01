https://crimea.ria.ru/20230701/borrel-anonsiroval-ochen-vazhnye-sobytiya-dlya-ukrainy-1129748091.html

Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины

Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Боррель анонсировал "очень важные события" для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T13:19

2023-07-01T13:19

2023-07-01T13:19

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украину ждут "очень важные события". Об этом со ссылкой на интервью политика телеканалу TVE сообщает РИА Новости.Боррель отметил также, что количество мирных инициатив увеличивается.В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Однако сейчас, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом. Накануне Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории.С 4 июня началось давно анонсированное киевским режимом контрнаступление ВСУ. Украинская армия задействовала военных и наемников, подготовленных НАТО и вооруженных западной техникой. Однако ВСУ несут большие потери, не добившись успеха ни на одном направлении. Как указал президент России Владимир Путин, потери украинских сил в 10 раз превышают утраты ВС России. Поэтому никаких шансов у ВСУ в контрнаступлении нет, заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев опять анонсирует масштабное контрнаступлениеПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступленияМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230627/v-kremle-otreagirovali-na-anonsirovannye-peregovory-po-ukraine-1129664694.html

европа

украина

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жозеп боррель, европа, сво, украина, в мире, новости, европейский союз