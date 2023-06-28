https://crimea.ria.ru/20230628/kiev-opyat-anonsiruet-masshtabnoe-kontrnastuplenie-1129685666.html

Киев опять анонсирует масштабное контрнаступление

Киев опять анонсирует масштабное контрнаступление - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Киев опять анонсирует масштабное контрнаступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T11:55

2023-06-28T11:55

2023-06-28T11:55

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

минобороны украины

алексей резников

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди. Об этом со ссылкой на интервью Резникова газете Financial Times сообщает РИА Новости."Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все увидят все", — сказал глава украинского Минобороны, но не уточнил, что именно он имеет в виду.По словам Резникова, появление украинских военнослужащих в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются "главным событием" контрнаступления. Он назвал нынешние результаты ВСУ "предварительным просмотром" якобы предстоящего наступления."Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", - сказал Подоляк.Киев начал наступление 4 июня, однако ни на одном из участков фронта не достиг результатов, понес большие потери в живой силе и технике. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. В частности, только на Ореховском направлении и только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Российский лидер считает, что у украинской армии шансов в контрнаступлении нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУВ Херсонской области наши войска успешно сдерживают натиск врага

https://crimea.ria.ru/20230621/zelenskiy-razocharovan-khodom-kontrnastupleniya-vsu-1129532326.html

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контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, алексей резников, михаил подоляк, владимир зеленский (президент украины), украина, сво, новости