Киев опять анонсирует масштабное контрнаступление
Глава Минобороны Украины Резников: главные события наступления ВСУ впереди
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что "главные события" так называемого украинского контрнаступления еще впереди. Об этом со ссылкой на интервью Резникова газете Financial Times сообщает РИА Новости.
"Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все увидят все", — сказал глава украинского Минобороны, но не уточнил, что именно он имеет в виду.
По словам Резникова, появление украинских военнослужащих в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются "главным событием" контрнаступления. Он назвал нынешние результаты ВСУ "предварительным просмотром" якобы предстоящего наступления.
Вместе с тем в офисе Зеленского не оценили такие "результаты" и заявили, что наступление идет тяжело. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии газете Washington Post признал, что оно не проходит как "блицкриг", как кто-то мог ожидать.
"Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей", - сказал Подоляк.
Киев начал наступление 4 июня, однако ни на одном из участков фронта не достиг результатов, понес большие потери в живой силе и технике. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин. В частности, только на Ореховском направлении и только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Российский лидер считает, что у украинской армии шансов в контрнаступлении нет.
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