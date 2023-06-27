https://crimea.ria.ru/20230627/putin-nazval-poteri-vsu-posle-nachala-kontrnastupleniya-1129670732.html
Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими во... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T15:15
2023-06-27T15:15
2023-06-27T15:26
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кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. С момента начала контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими во вторник.Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу оценить заслуги отличившихся военнослужащих госнаградами.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за больших потерь вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе и технике на данный момент на линии фронта наблюдается определенное затишье. При этом наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у украинских войск есть резервы, и противник думает, где и как их вводить, отметил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиГруппировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеСемь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
https://crimea.ria.ru/20230621/zelenskiy-razocharovan-khodom-kontrnastupleniya-vsu-1129532326.html
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новости, владимир путин (политик), кремль, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, контрнаступление всу
Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления
Сколько потеряли ВСУ за время контрнаступления – ответ Путина
15:15 27.06.2023 (обновлено: 15:26 27.06.2023)