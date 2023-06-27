https://crimea.ria.ru/20230627/uspekhi-gruppirovki-voysk-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-za-sutki-1129657097.html

Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки

Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки

В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили плавсредство, два минометных расчета, самоходку и гаубицу. Потери ВСУ составили 23 боевика... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:29

2023-06-27T10:29

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

сво

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили плавсредство, два минометных расчета, самоходку и гаубицу. Потери ВСУ составили 23 боевика убитыми, 16 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожен минометный расчет с боекомплектом. Потери врага в личном составе – трое убитых, четверо раненых.На Херсонском направлении уничтожено плавсредство противника, а также позиция одного из подразделений ВСУ. При этом семеро военнослужащих Украины уничтожены, шестеро получили ранения разной степени тяжести.Кроме того, выведена из строя САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом, а также минометный расчет с боекомплектом. Пятеро боевиков ВСУ убито, двое ранено.На Каховском направлении артиллерийским ударом уничтожена гаубица с боекомплектом, при этом трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести.Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 24 июня было уничтожено три лодки противника, а также место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. 26 июня также огневым ударом было повреждено плавсредство противника. При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеНад Черным морем перехвачены три британских самолетаРоссийские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот