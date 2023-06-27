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Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки
Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки
В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили плавсредство, два минометных расчета, самоходку и гаубицу. Потери ВСУ составили 23 боевика... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T10:29
2023-06-27T10:29
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
сво
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили плавсредство, два минометных расчета, самоходку и гаубицу. Потери ВСУ составили 23 боевика убитыми, 16 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожен минометный расчет с боекомплектом. Потери врага в личном составе – трое убитых, четверо раненых.На Херсонском направлении уничтожено плавсредство противника, а также позиция одного из подразделений ВСУ. При этом семеро военнослужащих Украины уничтожены, шестеро получили ранения разной степени тяжести.Кроме того, выведена из строя САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом, а также минометный расчет с боекомплектом. Пятеро боевиков ВСУ убито, двое ранено.На Каховском направлении артиллерийским ударом уничтожена гаубица с боекомплектом, при этом трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести.Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 24 июня было уничтожено три лодки противника, а также место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. 26 июня также огневым ударом было повреждено плавсредство противника. При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеНад Черным морем перехвачены три британских самолетаРоссийские истребители Су-34 разгромили три пункта ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230625/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-zapadnuyu-tekhniku-i-pozitsii-vsu-1129610156.html
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), сво, новости, армия и флот
Успехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за сутки

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила самоходку, гаубицу и два минометных расчета

10:29 27.06.2023
 
Уничтоженная гаубица. Архивное фото
Уничтоженная гаубица. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили плавсредство, два минометных расчета, самоходку и гаубицу. Потери ВСУ составили 23 боевика убитыми, 16 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В островной зоне в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожен минометный расчет с боекомплектом. Потери врага в личном составе – трое убитых, четверо раненых.
На Херсонском направлении уничтожено плавсредство противника, а также позиция одного из подразделений ВСУ. При этом семеро военнослужащих Украины уничтожены, шестеро получили ранения разной степени тяжести.
Кроме того, выведена из строя САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве 5 человек и боекомплектом, а также минометный расчет с боекомплектом. Пятеро боевиков ВСУ убито, двое ранено.
На Каховском направлении артиллерийским ударом уничтожена гаубица с боекомплектом, при этом трое военнослужащих ВСУ погибли, четверо получили ранения разной степени тяжести.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 24 июня было уничтожено три лодки противника, а также место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. 26 июня также огневым ударом было повреждено плавсредство противника.
При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.
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