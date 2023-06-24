https://crimea.ria.ru/20230624/uspekhi-gruppirovki-voysk-dnepr-na-khersonschine--svodka-za-sutki-1129600478.html

Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки

Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки

Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения,... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T14:45

2023-06-24T14:45

2023-06-24T14:46

группировка войск "днепр"

сво

херсонская область

армия и флот

новости

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено. На Херсонском направлении огнем уничтожено три вражеских лодки, а также САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.Накануне сообщалось, что группировка войск "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ ВСУ потерпели провал на четырех направлениях

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", сво, херсонская область, армия и флот, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)