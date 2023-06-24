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Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки
Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки
Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения,... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T14:45
2023-06-24T14:45
2023-06-24T14:46
группировка войск "днепр"
сво
херсонская область
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено. На Херсонском направлении огнем уничтожено три вражеских лодки, а также САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.Накануне сообщалось, что группировка войск "Днепр" разбила позиции противника в Херсонской области, также выведены из строя 37 украинских боевиков и военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУ ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
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группировка войск "днепр", сво, херсонская область, армия и флот, новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Успехи группировки войск "Днепр" на Херсонщине – сводка за сутки
Группировка войск "Днепр" разгромила пункт дислокации боевиков ВСУ
14:45 24.06.2023 (обновлено: 14:46 24.06.2023)