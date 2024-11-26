https://crimea.ria.ru/20241126/vsu-za-tri-dnya-nanesli-dva-udara-zapadnymi-raketami-po-kurskoy-oblasti--1142144684.html

Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T16:04

2024-11-26T16:04

2024-11-26T17:17

ракеты atacms

курская область

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были сбиты, а три достигли цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, первый удар был нанесен 23 ноября. Противник пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS нанес удар в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПО "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Накануне в Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковПутин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружияСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада

https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты atacms, курская область, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине