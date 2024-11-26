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Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны
Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны
Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T16:04
2024-11-26T17:17
ракеты atacms
курская область
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были сбиты, а три достигли цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, первый удар был нанесен 23 ноября. Противник пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS нанес удар в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПО "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.Накануне в Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие США в Европе может стать целью удара России – РябковПутин предложил уточнить условия применения Россией ядерного оружияСтанет ли удар "Орешником" по Украине сдерживающим фактором для Запада
https://crimea.ria.ru/20240419/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html
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ракеты atacms, курская область, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине
Удары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

ВСУ нанесли два удара ATACMS по объектам в Курской области – Минобороны России

16:04 26.11.2024 (обновлено: 17:17 26.11.2024)
 
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, в результате 12 ракет ATACMS были сбиты, а три достигли цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, первый удар был нанесен 23 ноября. Противник пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS нанес удар в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.
"В ходе противоракетного боя боевым расчетом зенитно-ракетного пушечного комплекса "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две – достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция. Среди личного состава есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Второй удар киевский режим нанес 25 ноября восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино. Семь ракет были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПО "Панцирь", одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны РФ контролирует обстановку", – добавили в ведомстве.

© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
1 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
2 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
3 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
1 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
2 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
3 из 3
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
Действующий президент США Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.
По словам президента РФ, 19 ноября ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября – системами Storm Shadow в Курской. Глава государства отметил, что использование дальнобойного оружия для ударов по России без специалистов стран, где его изготовили, невозможно.
Накануне в Белом доме признали разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России.
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