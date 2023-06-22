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ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
ВСУ потерпели провал на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 22.06.2023
ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
Вооруженные силы России за сутки отразили попытки украинских атак на четырех направлениях, больше всего их зафиксировано на Красно-Лиманском направлении. Об... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:14
2023-06-22T14:14
2023-06-22T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили попытки украинских атак на четырех направлениях, больше всего их зафиксировано на Красно-Лиманском направлении. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях."На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка", - говорится в сообщении.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские подразделения группировки войск "Центр" успешно отбили пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.На Донецком направлении отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 185 украинских военнослужащих.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления украинские войска предприняли попытки 263 атак позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеЗапад поставит Украине 250 танков – Шойгу оценил дальнейший ход СВОЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), сво, новости, министерство обороны рф, украина, россия, контрнаступление всу
ВСУ потерпели провал на четырех направлениях
Минобороны: военные России отразили 11 попыток атак ВСУ на четырех направлениях
14:14 22.06.2023 (обновлено: 14:32 22.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили попытки украинских атак на четырех направлениях, больше всего их зафиксировано на Красно-Лиманском направлении. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.
"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка", - говорится в сообщении.
В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три бронированные машины.
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении российские подразделения группировки войск "Центр" успешно отбили пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.
На Донецком направлении отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 185 украинских военнослужащих.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления украинские войска предприняли попытки 263 атак
позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты.
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