https://crimea.ria.ru/20230620/vsu-posle-nachala-nastupleniya-263-raza-pytalis-atakovat-pozitsii-rossii-1129502823.html

ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России

ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России - РИА Новости Крым, 20.06.2023

ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России

Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T12:40

2023-06-20T12:40

2023-06-20T12:48

сергей шойгу

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.Шойгу подчеркнул, что противник целей не достиг.По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения. "Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - сообщил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуМощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, сво