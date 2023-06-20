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ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:40
2023-06-20T12:48
сергей шойгу
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.Шойгу подчеркнул, что противник целей не достиг.По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения. "Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - сообщил он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуМощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
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сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, сво
ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России

Шойгу: ВСУ после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все отбиты

12:40 20.06.2023 (обновлено: 12:48 20.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины после начала наступления предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Шойгу подчеркнул, что противник целей не достиг.
По словам главы Минобороны, Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя при этом подготовленные НАТО элитные соединения.
"Украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - сообщил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, их потери в 10 раз превышают утраты российской армии. ВСУ лишились больше 186 танков и 418 бронемашин различного класса.
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Сергей ШойгуВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиСВО
 
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