https://crimea.ria.ru/20230618/kontrnastuplenie-vsu-priostanovleno-izmenit-li-kiev-taktiku-1129460790.html

Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику

Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику

Из-за больших потерь в ходе контрнаступления, ВСУ начнут менять тактику атак на российские позиции: вместо лобовых мощных ударов с помощью ротных тактических... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T18:22

2023-06-18T18:22

2023-06-18T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Из-за больших потерь в ходе контрнаступления, ВСУ начнут менять тактику атак на российские позиции: вместо лобовых мощных ударов с помощью ротных тактических групп противник будет пытаться прорвать российскую оборону за счет малых тактических групп. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Киев переосмысливает поражениеРанее газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждается, что Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак."Поражение украинской армии, которое было нанесено в первые дни штурма российских позиций, является закономерным. Сейчас киевский режим будет пытаться его переосмысливать, чтобы поменять тактику и попытаться вместо лобовых мощных ударов с помощью ротных либо батальонных тактических групп, прорвать нашу оборону за счет малых тактических групп, то есть, использовать те же самые приемы, которые они использовали в начале СВО", - считает Кнутов.По словам военного эксперта, российская армия пресекает все атаки противника, "наша авиация действует успешно"."На Купянском направлении только за сегодня наша авиация восемь раз наносила удары по местам сосредоточения противника, и подобного рода действия осуществляются и на других направлениях. Превосходство нашей как фронтовой авиации, так и высокоточных ракет большой дальности позволяет нам наносить удары по штабам, центрам управления, складам и другим местам сосредоточения противника, а также местам управления войсками и логистическим центрам", - напомнил собеседник.Натовские танки горят хорошоКак отметил Кнутов, с самого начала спецоперации у российской стороны есть превосходство: количество артиллерии, бронетехники и авиации у России значительно больше того количества, которым располагает Украина."Пентагон сделал ставку на то, чтобы поставлять на Украину высокоточные артиллерийские боеприпасы, типа ракет HIMERS, снарядов Excalibur с лазерным наведением либо с наведением по GPS. Кроме того, появились британские крылатые ракеты Storm Shadow, GLSDB и другие. И считалось, что с помощь этого оружия можно нанести поражение российской армии. Кроме того, страны НАТО считали, что поставили (на Украину – ред.) бронетехнику, которая выдержит попадание российских снарядов и окажется в качественном отношении гораздо лучше, чем российская бронетехника. Но первые бои показали, что натовские танки Leopard самой последней модификации горят так же хорошо, как переданные Польшей Т-72 или БПМ Bradley, зарекомендовавшие себя не очень хорошо еще в Ираке", - говорит эксперт.Ранее сообщалось, что США передадут киевскому режиму средства ПВО, бронетехнику и боеприпасы на общую сумму 325 млн долларов.По мнению Кнутова, сейчас российская армия должна держаться, чтобы "измотать противника, обескровить его".Дальнейшее развитие спецоперации на территории Украины будет зависеть от того, какие силы будут в наличии у ВС РФ, отметил Кнутов."Будем продвигаться вперед, проводить перегруппировку, подтягивать резервы и потом уже начинать освобождение занятых территорий", - заключил он.Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Только за минувшие сутки ВСУ потеряли на разных направлениях порядка 950 человек убитыми.Серьезные бои с точки зрения кровопролития и напряженности идут практически по всей линии соприкосновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникамОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамМедведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России

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