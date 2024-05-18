https://crimea.ria.ru/20240518/zhitel-belgorodskoy-oblasti-poluchil-srok-za-gosizmenu-1137381891.html

Житель Белгородской области получил срок за госизмену

Житель Белгородской области получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Житель Белгородской области получил срок за госизмену

Суд приговорил жителя Белгородской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и хранению боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T16:48

2024-05-18T16:48

2024-05-18T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил жителя Белгородской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и хранению боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.По данным ведомства, в октябре прошлого года силовики задержании жителя Ракитянского района 1995 года рождения, который намеревался незаконно пересечь госграницу и воевать на Украине в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Его задержали на территории Белгородского района.При обыске в его жилище нашли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотики."Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы фигурант признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании растений, содержащих наркотические вещества, незаконном изготовлении, хранении наркотиков, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных устройств", - говорится в сообщении.Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых 2 года он проведет в тюрьме, а остальные 7 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Накануне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Осужденный в феврале 2022 года вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуФинансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизменеЖителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, происшествия, белгород, белгородская область, суд, приговор