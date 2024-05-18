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Житель Белгородской области получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 18.05.2024
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Житель Белгородской области получил срок за госизмену
Житель Белгородской области получил срок за госизмену - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Житель Белгородской области получил срок за госизмену
Суд приговорил жителя Белгородской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и хранению боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T16:48
2024-05-18T16:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
новости
происшествия
белгород
белгородская область
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил жителя Белгородской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и хранению боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.По данным ведомства, в октябре прошлого года силовики задержании жителя Ракитянского района 1995 года рождения, который намеревался незаконно пересечь госграницу и воевать на Украине в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Его задержали на территории Белгородского района.При обыске в его жилище нашли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотики."Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы фигурант признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании растений, содержащих наркотические вещества, незаконном изготовлении, хранении наркотиков, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных устройств", - говорится в сообщении.Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых 2 года он проведет в тюрьме, а остальные 7 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Накануне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Осужденный в феврале 2022 года вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуФинансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизменеЖителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, новости, происшествия, белгород, белгородская область, суд, приговор
Житель Белгородской области получил срок за госизмену

Желавший воевать за ВСУ житель Белгородской области получил 9 лет лишения свободы

16:48 18.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи в Вахитовском районном суде Казани
Молоток судьи в Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил жителя Белгородской области к 9 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и хранению боеприпасов и наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, в октябре прошлого года силовики задержании жителя Ракитянского района 1995 года рождения, который намеревался незаконно пересечь госграницу и воевать на Украине в составе запрещенного в России вооруженного формирования. Его задержали на территории Белгородского района.
При обыске в его жилище нашли боевую гранату Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию, а также наркотики.
"Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы фигурант признан виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании растений, содержащих наркотические вещества, незаконном изготовлении, хранении наркотиков, незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, из которых 2 года он проведет в тюрьме, а остальные 7 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Накануне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Осужденный в феврале 2022 года вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях против российской армии.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаНовостиПроисшествияБелгородБелгородская областьСудПриговор
 
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