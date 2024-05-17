https://crimea.ria.ru/20240517/krymchanin-prigovoren-k-18-godam-za-gosizmenu-1137352194.html

Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену

Верховный суд Крыма заочно приговорил местного жителя к 18 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T10:23

2024-05-17T10:23

2024-05-17T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма заочно приговорил местного жителя к 18 годам заключения за государственную измену. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."Судом установлено, что подсудимый в феврале 2022 года вступил в отдельную моторизованную бригаду Вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мужчина скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в международный розыск."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев", - добавили в прокуратуре.На данный момент приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизменуФинансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизменеЖителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизмену

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