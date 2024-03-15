https://crimea.ria.ru/20240315/putal-pvo-lozhnymi-tselyami-ukrainskiy-agent-zaderzhan-za-gosizmenu-1135688519.html

Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену

Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену

Украинский агент, который запускал возле военных объектов беспилотники с целью запутать ПВО ложными целями, задержан за госизмену в Москве. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T10:34

2024-03-15T10:34

2024-03-15T10:34

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Украинский агент, который запускал возле военных объектов беспилотники с целью запутать ПВО ложными целями, задержан за госизмену в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.Чтобы доказать свою лояльность к Украине, задержанный занимался пропагандой против специальной военной операции. В частности, отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе. Позже он получил задание запутать российские системы ПВО."Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России", - уточняют в ФСБ.Задержанный признался в содеянном и указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления.Подозреваемый сообщил, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, кураторы которого просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.В конце февраля по делу о госизмене сотрудниками УФСБ по Волгоградской области был задержан 19-летний житель Волгограда. В ходе проверки установлено, что он посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, с июля по декабрь 2023 года переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, безопасность, общество, пво, новости