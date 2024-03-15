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Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену
Украинский агент, который запускал возле военных объектов беспилотники с целью запутать ПВО ложными целями, задержан за госизмену в Москве. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T10:34
2024-03-15T10:34
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Украинский агент, который запускал возле военных объектов беспилотники с целью запутать ПВО ложными целями, задержан за госизмену в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.Чтобы доказать свою лояльность к Украине, задержанный занимался пропагандой против специальной военной операции. В частности, отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе. Позже он получил задание запутать российские системы ПВО."Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России", - уточняют в ФСБ.Задержанный признался в содеянном и указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления.Подозреваемый сообщил, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, кураторы которого просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.В конце февраля по делу о госизмене сотрудниками УФСБ по Волгоградской области был задержан 19-летний житель Волгограда. В ходе проверки установлено, что он посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, с июля по декабрь 2023 года переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента ФСБ задержала полсотни пособников боевиков в 22 регионах России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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москва, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, происшествия, безопасность, общество, пво, новости
Путал ПВО ложными целями: украинский агент задержан за госизмену

Украинский агент путал ПВО ложными целями и был задержан в Москве – ФСБ

10:34 15.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Украинский агент, который запускал возле военных объектов беспилотники с целью запутать ПВО ложными целями, задержан за госизмену в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

"В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", - уточняют в ФСБ.

Чтобы доказать свою лояльность к Украине, задержанный занимался пропагандой против специальной военной операции. В частности, отправлял кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе. Позже он получил задание запутать российские системы ПВО.
"Осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России", - уточняют в ФСБ.
Задержанный признался в содеянном и указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудия преступления.
"Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный по решению суда заключен в СИЗО", - говорится в информации ФСБ РФ.
Подозреваемый сообщил, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*, кураторы которого просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
В конце февраля по делу о госизмене сотрудниками УФСБ по Волгоградской области был задержан 19-летний житель Волгограда. В ходе проверки установлено, что он посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ, с июля по декабрь 2023 года переводил средства на покупку дронов, раций и другого оборудования для украинской армии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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