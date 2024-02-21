https://crimea.ria.ru/20240221/gotovil-terakt-protiv-pravookhranitelya-fsb-zaderzhala-agenta-sbu-1135120030.html

Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T11:50

2024-02-21T11:50

2024-02-21T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Подмосковью.Про данным ФСБ, мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене."Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", – подчеркнули в УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиГотовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, антитеррор, госизмена