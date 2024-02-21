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Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Подмосковью.Про данным ФСБ, мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене."Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", – подчеркнули в УФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиГотовил теракты в Запорожье: гражданин Украины обвинен в терроризме Все совершенные в Крыму теракты раскрыты – Аксенов
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, антитеррор, госизмена
Готовил теракт против правоохранителя: ФСБ задержала агента СБУ

Теракт против правоохранителя предотвращен в подмосковной Лобне – ФСб

11:50 21.02.2024
 
© ФСБ России ФСБ задержала агента СБУ
ФСБ задержала агента СБУ
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве машины сотрудника правоохранительных органов в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Подмосковью.

"По подозрению в приготовлении к теракту задержан гражданин РФ. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", – говорится в сообщении.

Про данным ФСБ, мужчина заложил взрывчатку в припаркованную машину правоохранителя в понедельник, однако взрывное устройство было вовремя обнаружено. Злоумышленник задержан, бомба обезврежена взрывотехниками, заведено дело по статьям о теракте и госизмене.
"Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", – подчеркнули в УФСБ.
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