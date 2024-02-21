https://crimea.ria.ru/20240221/britanskuyu-shpionskuyu-organizatsiyu-raskryli-v-khersonskoy-oblasti-1135118915.html

Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области

Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области

В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет", шпионившей в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T10:57

2024-02-21T10:57

2024-02-21T11:02

херсонская область

новости

россия

новые регионы россии

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901512_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d361413790201567dafddaf0a7d8edbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет", шпионившей в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.По данным спецслужбы, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.В ФСБ также уточнили, что под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, который ранее разделял ультранационалистические взгляды, однако позже осознал противоправность своей деятельности. Он сам обратился в правоохранительные органы, поняв, что такая информация может быть использована для ударов по его поселку.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионажДва украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военнымиПланировал убийство военных: задержан украинский шпион

херсонская область

россия

новые регионы россии

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, россия, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, украина