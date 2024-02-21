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Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет", шпионившей в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T10:57
2024-02-21T10:57
2024-02-21T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет", шпионившей в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.По данным спецслужбы, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.В ФСБ также уточнили, что под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, который ранее разделял ультранационалистические взгляды, однако позже осознал противоправность своей деятельности. Он сам обратился в правоохранительные органы, поняв, что такая информация может быть использована для ударов по его поселку.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионажДва украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военнымиПланировал убийство военных: задержан украинский шпион
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, россия, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, украина
Британскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
В Херсонской области вскрыли работу британской шпионской организации
10:57 21.02.2024 (обновлено: 11:02 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области раскрыли деятельность организации "Британский совет", шпионившей в интересах Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.
"На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации "Британский совет" (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, организация использовала украинских беженцев, проживающих на территории Великобритании, для получения разведданных через имеющиеся близкие связи в Херсонской области. Сейчас российские силовики проверяют деятельность "Британского Совета" на территории региона, а также лиц, которые сотрудничают с организацией на конфиденциальной основе.
В ФСБ также уточнили, что под влияние "Британского совета" попал житель Новой Маячки, который ранее разделял ультранационалистические взгляды, однако позже осознал противоправность своей деятельности. Он сам обратился в правоохранительные органы, поняв, что такая информация может быть использована для ударов по его поселку.
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