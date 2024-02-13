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Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T16:25

2024-02-13T16:25

2024-02-13T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу."13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж", - сказано в сообщении.По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой – к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту – он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военнымиПланировал убийство военных: задержан украинский шпионУкраинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ

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