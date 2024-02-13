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Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T16:25
2024-02-13T16:25
2024-02-13T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу."13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж", - сказано в сообщении.По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой – к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту – он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военнымиПланировал убийство военных: задержан украинский шпионУкраинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
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крым, верховный суд крыма, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов в крыму, приговор, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четырем украинским шпионам
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу.
"13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж", - сказано в сообщении.
По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой – к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту – он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
"Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие гостайну. Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы осужденных и их защитников, в которых они просили об отмене приговоров и оправдании осужденных либо о смягчении наказания. По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.
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