Рейтинг@Mail.ru
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240213/chetyre-ukraintsa-v-krymu-osuzhdeny-za-shpionazh-1134915300.html
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T16:25
2024-02-13T16:25
крым
верховный суд крыма
шпионаж
задержание диверсантов и шпионов в крыму
приговор
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу."13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж", - сказано в сообщении.По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой – к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту – он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военнымиПланировал убийство военных: задержан украинский шпионУкраинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, верховный суд крыма, шпионаж, задержание диверсантов и шпионов в крыму, приговор, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж

Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четырем украинским шпионам

16:25 13.02.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор четверым гражданам Украины за шпионаж в Крыму после апелляции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор вступил в законную силу.
"13 февраля в Симферополе состоялось выездное судебное заседание Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, в ходе которого судом апелляционной инстанции была проверена законность трех приговоров Верховного Суда Республики Крым, которыми четверо граждан Украины осуждены за шпионаж", - сказано в сообщении.
По данным суда, обвинительный приговор в отношении двоих фигурантов был оглашен в сентябре: один из них приговорен к 16-ти, другой – к 15-ти годам лишения свободы. В октябре судебное решение принято по третьему фигуранту – он получил 13 лет, а в ноябре Верховный суд решил судьбу четвертого гражданина Украины, назначив ему 12-летний срок. Все четверо будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
"Рассмотрение уголовных дел проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дел содержали сведения, составляющие гостайну. Поводом к апелляционному рассмотрению стали жалобы осужденных и их защитников, в которых они просили об отмене приговоров и оправдании осужденных либо о смягчении наказания. По результатам апелляционного рассмотрения все судебные акты оставлены без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщает пресс-служба Верховного суда.
Отмечается, что к этому времени приговоры вступили в законную силу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два украинских агента задержаны в Ростове за шпионаж за военными
Планировал убийство военных: задержан украинский шпион
Украинца задержали в Ростовской области по подозрению в шпионаже – ФСБ
 
КрымВерховный суд КрымаШпионажЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуПриговорПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Медикам в новых регионах России повысят выплаты до 2 млн рублей
17:24На Украине заявили о выходе из строя крупной ТЭС в Днепропетровске
17:13Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
16:48Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России
16:38Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - Симоньян
16:25Четыре украинца в Крыму осуждены за шпионаж
16:13Музеи Крыма пожаловались в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
16:06В Севастополе прошла панихида по адмиралу Корнилову и героям СВО
15:46Льготную ипотеку под 2% распространят на вторичное жилье в новых регионах
15:35Выплаты участникам СВО ускорят – поручение Путина
15:22В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%
14:52ВСУ потеряли еще более 1100 боевиков за сутки в зоне спецоперации
14:40В Севастополе грузовик насмерть сбил женщину
14:02Часть пляжей Ялты закроют для ремонта берегоукрепительных сооружений
13:46На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
13:27В Крыму сотни новых случаев Covid-19 за неделю – Роспотребнадзор
13:03Предотвращена диверсия Киева на газораспределительной станции
12:48Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри станет короче: нижнюю станцию закроют
12:29В России пресекли более 400 террористических преступлений с начала СВО
12:17Почему Карлсон и Маск заявляют о поражении Украины
Лента новостейМолния